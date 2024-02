Pepe Lobo sobre colaboración de Fabio con la Fiscalía: “Si logra una reducción, cómo puedo decirle que no declare”

“No he tenido contacto con Fabio, con las únicas que tengo contacto es con mis nietas (hijas de Fabio) desde que lo llevaron allá, pero entiendo que va a ser testigo de la Fiscalía porque lo he escuchado en los medios”, comenzó diciendo en entrevista al noticiero TSI.

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- Aunque dijo desconocer que su hijo, Fabio Lobo , va a testificar contra Juan Orlando Hernández , el expresidente Porfirio Lobo Sosa , aseguró este martes que si eso le da oportunidad de reducir su condena, él no es nadie para decirle a su hijo que no colabore con la Fiscalía de Nueva York .

Lobo Sosa recordó además cómo fue cuando se celebró el juicio contra su hijo, quien también enfrentó delitos por conspirar para introducir drogas a Estados Unidos. “Cuando el mismo Fabio estaba en juicio, la abogada de él me dijo: “mire presidente, le sugiero a su hijo que mejor se declare culpable, porque si él se declara que no es culpable, va a juicio y no va a lograr ningún beneficio””.

Por esa razón, el nacionalista refirió que no puede decirle a su hijo que no declare, pues recibió una larga condena y cualquier beneficio que pueda lograr es útil.

“Cómo puedo decirle a él que lo haga o no lo haga, si ya tiene de estar detenido guardando prisión casi una década. La sentencia de él fue de 24 años. Si él tiene algo que puede aportar, que puede ayudar a la Fiscalía, pues adelante”, expresó.

“Si él logra una reducción, cómo puedo decirle a mi hijo que no declare, si él ya lleva nueve años preso de los 24 que le dictaron”, reiteró.