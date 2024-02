No hay argumentos para seguir deteniendo el juicio contra JOH

NUEVA YORK, HONDURAS.- Que la Fiscalía ya no halle qué hacer, que la defensa no esté lista o que no se hayan concretado las pruebas, ya no son argumentos para seguir postergando el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, según expertos y conocedores del caso.

EL HERALDO consultó a varios expertos nacionales e internacionales, quienes consideran que el juicio no se detendrá, que esta semana se hará la selección del jurado y luego seguirán las demás audiencias.

Durante el fin de semana, la ex primera dama, Ana García de Hernández, informó que el juicio en contra de su esposo ya no comenzaría hoy, 12 de febrero, sino que hasta el 20 de este mes, pero nada de lo mencionado fue confirmado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Según el investigador internacional Ángel Martínez, en la Corte y la Fiscalía hay un caos porque no hayan qué hacer con el exmandatario, mientras que el excomisionado de la Policía Nacional, Henry Osorto, señaló que con más plazos no van a cambiar la decisión del jurado.