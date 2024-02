Libre en defensa de Héctor Zelaya, pero su familia está en silencio

Entre los primeros secretarios de Estado que salieron en defensa está Ricardo Salgado, titular de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), quien a primera instancia manifestó “que tal como anticipamos, la jauría completa se soltó hoy (ayer) para esparcir la conclusión de que en el juicio de JOH mencionaron a un hijo del expresidente Zelaya”.

“¿Casualidad? No, todo fue perfectamente diseñado, y enseñado a todos los voceros por el visitante gringo que salió en las fotos la semana pasada”, agregó.

Por último analizó que “la cosa es simple, JOH está condenado, así que ellos están ahora dirigidos a inventarse aquella de que “todos los políticos son iguales”.

Quien también alzó la voz con mucha cautela es Jorge Cálix, diputado de Libertad y Refundación (Libre).

“Yo no soy juez y no me toca juzgar a nadie, pero lo que sí me corresponde es exigir que los que le robaron sus sueños a este país, paguen. Es lo único que pido, sean quienes sean”, se pronunció, pero sin señalar expresamente.