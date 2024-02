Defensa pidió al jurado no confiar en psicópatas, Fiscalía dijo que JOH protegió a socios

Renato Stabile fue el elegido por el cuerpo de la defensa de Juan Orlando Hernández para contrarrestar lo dicho por el fiscal David Robles y lo hizo de una forma tal, que dejó impactados a todos los presentes en la sala.

“El infierno está vacío. Todos los demonios están aquí (Hell is empty and all the devils are here)”. Con esta frase de William Shakespeare, dicha en tono firme y convincente, Stabile inició su discurso con la mirada puesta en el jurado. “Y les prometo que todos esos demonios estarán aquí”, exclamó.

Stabile, criticó al gobierno por basar su caso en el testimonio de “personas depravadas” y “psicópatas” que, en conjunto, son responsables de docenas de asesinatos.

”Escucharán a testigos del gobierno que han matado a tanta gente. La cantidad de personas que han asesinada es tan alta que probablemente sea más que todas las personas aquí en esta sala en este momento”, agregó Stabile. “Cuando suban al estrado de los testigos, por favor, piensen en eso”.

El letrado, quien tiene menos de un mes tratando de empaparse del caso para fortalecer la defensa del exmandatario, intentó anticiparse a las fotos que se espera que se presenten durante el juicio de dos a tres semanas, que muestran a Hernández posando con notorios traficantes de drogas.

“Una multitud de personas, a veces incluidos traficantes de drogas, seguían a menudo a Hernández durante su tiempo como presidente y le pedían tiempo frente a él”, dijo.

”La evidencia mostrará que dondequiera que vaya, la gente quiere fotos con él, incluso traficantes de drogas”, prosiguió Stabile.

El abogado también argumentó que la cantidad de cocaína enviada a través de Honduras a los Estados Unidos realmente disminuyó durante el tiempo en el poder de Hernández y que el ex presidente había impulsado cambios clave, incluida la realización de un nuevo acuerdo de extradición con las autoridades estadounidenses, que molestaron a los cárteles.

”El Sr. Hernández no se sienta con traficantes de drogas, se enfrenta a traficantes de drogas”, manifestó y agregando que el jurado escuchará más adelante en el juicio sobre “complots de asesinato” realizados contra Hernández por cárteles.

En ocasiones, las autoridades estadounidenses alabaron la estrecha relación con Hernández en la lucha contra el contrabando de drogas durante su mandato como presidente. Además tuvo vínculos cercanos con el Departamento del Tesoro, la DEA y el Departamento de Estado.