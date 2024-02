¿Cuál es el secreto que Alexander Ardón y JOH nunca le contaron a “Tony” Hernández?

Así lo hizo saber este jueves Ardón en el juicio contra el expresidente hondureño. Según el también exedil de El Paraíso, Copán, él le pidió a JOH no contarle ciertas cosas a su hermano “Tony”.

El secreto que guardaron JOH y Ardón era guardar la plática que sostuvieron sobre los Valle, Valle porque Tony les podía contar.

Alex Ardon: JOH me dijo que los iba a meter en la cárcel.

AUSA (Fiscalía): ¿Qué más le preguntaste a JOH?

Ardón: Le dije a JOH que no le contara a Tony Hernández sobre esta conversación.

AUSA: ¿Por qué?

Ardon: Tony podría contárselo a los Valle.

AUSA: ¿Qué dijo JOH?

Ardon: Dijo bien, no Tony.

Lo anterior fue la plática que esta mañana se desprendió entre la Fiscalía de Estados Unidos y el narcotraficante Ardón, quien está declarando en contra de Hernández.