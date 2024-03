Juez Kevin Castel consulta a JOH si declarará o no en su juicio

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El juez Kevin Castel consultó al expresidente de la República (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández si declarará o no en su juicio por cargos de narcotráfico.

Luego de no haber contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía de Estados Unidos al general de brigada Willy Joel Oseguera Rodas, el juez Castel se dirigió al exmandatario hondureño para abordar si subiría o no al estrado.

Castel le hizo saber al exgobernante hondureño que si entendía su derecho de dar su testimonio, a lo que Hernández contestó con un “Yes, I do” (si entiendo).

Seguidamente el juez le hizo saber a alias JOH que era “su decisión” subir al estrado para ser interrogado por la Fiscalía de Estados Unidos y su propia defensa.

Juez Castel: Sr. Hernández, usted tiene derecho a declarar, o no...

Juez Castel: Sr. Hernández, ¿entiende?

JOH (en inglés) Yes, I do (si entiendo)

Juez Castel: Será su decisión. Estamos en receso.

Con esto el expresidente se convertiría en el cuarto testigo de su propia defensa y lo que sería su “último cartucho” para demostrar su inocencia.

La decisión de Hernández se conocerá una vez volviendo del receso intermedio programado para posteriormente conocer los alegatos y conclusiones finales del juicio.