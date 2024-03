“Mis enemigos me quieren en la cárcel”: Juan Orlando Hernández tras ser hallado culpable

La ex primera dama, y ahora aspirante a la presidencia de Honduras por el Partido Nacional, informó en el canal Q’huboTv, que Hernández le pidió que siguiera con el mensaje de que es inocente de los tres cargos que se le imputan en Estados Unidos y por los que podría guardar prisión de por vida .

Al mismo tiempo, manifestó su agradecimiento por todas las oraciones que se hicieron en su favor: “Sé que han estado orando por mí y yo se los agradezco. Deciles que mis enemigos me quieren en la cárcel por el resto de la vida y eso es triste para mí decirlo, pero es parte de algo que hoy vemos”.

“Deciles que para que el mal triunfe solo falta que los buenos no hagamos nada. Ellos me conocen, el pueblo hondureño me conoce, el pueblo hondureño sabe quién soy, deciles que le digan al mundo que soy inocente, que siempre estaré luchando por el nombre de Honduras, por el nombre de todos nosotros. Les mando un fuerte abrazo y los quiero”, finalizó diciendo.