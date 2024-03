TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el ocaso del juicio contra Juan Orlando Hernández, el analista político, Marvin Ponce, se activó en sus redes sociales para deletrear la palabra “volverá” y pronosticar que el juicio contra el expresidente será declarado nulo.

A través de sus redes sociales, el también exasesor presidencial, arremetió contra los abogados hondureños, calificándolos como “habla galón” por estimar que el expresidente de Honduras en el período 2014-2022 será declarado culpable.

“Juan Orlando no volverá pronto pero volverá, no será declarado no culpable, ni culpable. Simplemente no habrá unanimidad en el jurado y el juicio se anulará, pero volverá, claro que volverá me están entendiendo”, publicó en sus redes sociales.