Que JOH testifique en su juicio es una estrategia arriesgada, explica abogado

Sobre la participación de los testigos llamados por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, para el analista Raúl Pineda Alvarado no ofrecieron testimonios que exoneren al expresidente totalmente de responsabilidad.

La reacción del analista surgió después de finalizar el llamado de los testigos y antes que Hernández iniciara su declaración como “cuarto testigo”.

A criterio del experto, los testigos tampoco dejaron claro que las acusaciones contra el exmandatario se derivan de una venganza de personas que fueron afectadas supuestamente de manera directa por Hernández.

“La extradición es un tema del Poder Judicial y no del Ejecutivo, el tema de hacer leyes corresponde al Congreso Nacional y no al Ejecutivo”, señaló el jurista mientras añadía que los argumentos de la defensa son “impertinentes y no tienen una relación con la controversia y seguramente muy poco van a servir para una eventual declaratoria de inocencia”.