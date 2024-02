$!Información clasificada no será revelada en juicio de JOH

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El juez Kevin Castel autorizó este viernes que se hagan cambios a la documentación proporcionada a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández con el fin de que no se revele información clasificada durante el juicio que se desarrollará a partir del martes 20 de febrero en Nueva York.

“Han tenido demoras que yo sabía que las iban a tener porque haber sido diplomático y efectivo de la CIA, yo sé que la CIA es bien celosa, ellos tienen métodos, recursos, identidades. Actualmente quieren prevenir que JOH tenga un juicio justo, no quieren que hable de ciertos personajes y funcionarios”, denunció Colon en entrevista con Teleceiba.

A criterio de Colon, el gobierno de Estados Unidos -representado por la Fiscalía- no quiere que el exmandatario hondureño tenga un juicio justo.

En otra de las resoluciones que surgieron de la audiencia de este viernes, el juez Kevin Castel denegó la solicitud de la defensa de JOH para aplazar el juicio por un rango de 90 a 180 días y ratificó que este se mantenga para el martes 20 de febrero.

De esta manera, la audiencia en donde se seleccionará al jurado se llevará a cabo a partir de las 9:30 AM en la sala 26B de la sede judicial en Nueva York.

Los representantes de JOH, por medio del abogado Renato Stabile, solicitaban que el juicio se postergara por un lapso de tiempo de 90 a 180 días. En el escrito el profesional del derecho argumentaba la existencia de inconsistencias para que el expresidente y su equipo legal prepararan una debida defensa.

“El acusado es la persona que está en mejor posición para señalar inconsistencias e inexactitudes en el descubrimiento y asesoramiento directo a las pistas de investigación”, asevera.

“En términos de prejuicios, simplemente no sé lo que no sé, así que sin la oportunidad de revisar el descubrimiento con el demandado, no puedo defender efectivamente al Sr. Hernández”, explica.

No obstante, la Fiscalía se opuso a esto y señaló que todo se trata de una malinterpretación de la defensa de Hernández en torno al uso de una computadora portátil para acceder a documentación y el llamado a testigos en Honduras.

La parte acusadora señala que Juan Orlando Hernández lleva dos años reuniéndose con su abogado, lo cual considera tiempo suficiente para prepararse de cara al juicio.