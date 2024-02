$!Fiscalía pide denegar solicitud de atraso en el juicio a JOH

“El acusado sostiene que no puede prepararse eficazmente para el juicio porque solo tiene acceso a esta computadora portátil personal durante periodos de tiempo limitados durante la semana y porque no puede acceder a ciertos materiales producidos en el descubrimiento y de conformidad con 18 USC (Id.). Esas afirmaciones malinterpretan la adaptación que se le está otorgando al acusado mediante el uso de esta computadora portátil personal y no proporcionan una base adecuada para un aplazamiento”, señala la Fiscalía.

“El uso por parte del acusado de esta computadora portátil personal es una adaptación adicional proporcionada a medida que se acerca el juicio y no es, como ya ha determinado el Tribunal, “esencial para su defensa”. El abogado defensor ha tenido años para reunirse con el acusado y prepararse con él en persona. El acusado ha sido visitado repetida y frecuentemente por sus abogados y el asistente legal del abogado principal”, añade.

Ante los puntos expuestos, la Fiscalía señaló que el expresidente Juan Orlando Hernández no debe recibir un nuevo aplazamiento del juicio por supuesto narcotráfico que enfrenta en Nueva York.

“El acusado no debería recibir un aplazamiento para continuar preparándose para el juicio simplemente porque la Oficina de Prisiones (“BOP”) le ha adaptado, de conformidad con los términos de los propios acuerdos del acusado, proporcionándole una computadora portátil para facilitar la preparación del juicio, según los términos de las órdenes de protección garantizadas que el acusado acordó dictar”, sentencia.

Por otra parte, la Fiscalía se refirió al tema de la documentación solicitada por Juan Orlando Hernández, señalando que el gobierno reprodujo a abogados no autorizados “ciertos documentos” que contenían partes no clasificadas de materiales clasificados, con redacciones que habían sido presentadas previamente a un abogado autorizado.