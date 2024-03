Colon: ¿Conspiraste con Tony o alguien para cometer delitos de narcotráfico? JOH: No. Colon: ¿Cuando usted dejó el cargo, algún país de Centroamérica le ofreció asilo? Fiscalía: ¡Objeción! Juez Castel: Sostenido. Colon: No más preguntas

Colon: ¿Se reunió con funcionarios del gobierno de Estados Unidos? JOH: Sí. El FBI, el DHS, la DEA: visité Washington 35 o 40 veces. Colón: ¿A la Casa Blanca? ¿Con qué presidentes se reunió? Fiscalía: ¡Objeción! Juez Castel: No estoy seguro de la relevancia.

Juez Castel: Sr. Hernández, sucedieron muchas cosas en Estados Unidos y Honduras. Este juicio se centra en asuntos particulares. Concéntrate en ellos. JOH: ¿Puedo decir algo, señor? Juez Castel: No señor. Se hace una pregunta y, si no hay objeciones, se responde.

Colon: ¿Por qué arrestaron a los Ardón? JOH: Le pregunté al fiscal y me dijo que eran el objetivo de Estados Unidos. Colon: ¿Le pidió ayuda a Estados Unidos en la lucha contra las drogas? JOH: Sí. Le pregunté al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general John Kelly.

Colon: ¿Alguna vez recibió un soborno de El Chapo? JOH: Nunca. Colon: ¿Alguna vez habló con El Chapo? JOH: No. Colon: ¿Tenías una pista de aterrizaje en Lempira? JOH: No. El ejército tenía una pista de aterrizaje allí. Estábamos interesados en el turismo.

Colon: ¿Quién es Fuad Jarufe? JOH: Un hombre de negocios arrocero. Lo visité en su oficina en Chaloma. Vigilar el precio del arroz y los cereales. Y por razones políticas. Colon: ¿Aceptaste un soborno de él? JOH: No. Él siempre contribuyó al Partido Nacional.

Colon: Al evento del Partido Nacional, ¿cuánta gente asistió? JOH: 200 más o menos. Salí temprano, después de sólo una hora. Colon: ¿Tuviste conversaciones con narcotraficantes? JOH: No. Colon: ¿Alguna vez conoció al Sr. Sánchez que testificó en este juicio JOH: No

JOH: A Fabio Lobo le gustaba el dinero fácil. Colon: ¿Nunca había estado en tu casa? JOH: Nunca. Colon: Llevó a 2 mexicanos a la oficina de Pacheco Tinoco, ¿no? JOH: Me lo dijo el general Pacheco. Colon: ¿Le dijiste a Pepe Lobo? JOH: Sí.

Colon: Sr. Hernández, usted sabe quién es Fabio Lobo, ¿lo vio declarar aquí? JOH: Sí. Colón: ¿Eras cercano a Fabio Lobo? JOH: No. Tuve muchas diferencias con él.

Colon: ¿Está lista de extraditados le refresca la memoria? JOH: Sí. Se convirtió en un trámite ordinario. Fiscalía: Moción de suspensión por no responder. Juez Castel: Removido Colón: ¿Puede el Presidente decirle al Ministerio Público a quién investigar? JOH: No

Colon: ¿Los Valle Valles conspiraron para matarte? JOH: Eso me dijo el FBI. Colon: ¿Fueron extraditados bajo su mando? JOH: Sí. Mi política era conceder cualquier solicitud de extradición de Estados Unidos. Colon: ¿Alguna vez te has negado? Fiscalía: Objeción Juez Castel: Sostenida

Colon: ¿Qué te dijo? JOH: Que lamentaría la decisión. Colon: ¿Tuviste llamadas telefónicas con él? JOH: No. Colon: ¿Le dijiste que si no huía, lo protegerías? JOH: Nunca.

Colon: ¿Qué le dijiste a Ardón? JOH: Que no lo iba a incluir entre los candidatos a alcalde. Le dije que había oído que podría estar vinculado a actividades ilegales. Colon: ¿Le pediste pruebas? JOH: Sí. Yo no lo tenía, pero no para correr.

JOH: Estaba haciendo una llamada y entró Alex Ardon. Se quejó de por qué le pedían que no volviera a postularse para alcalde. Colon: ¿Por qué no quería que se postulara? JOH: Escuché que estuvo involucrado en actividades ilegales. Colon: ¿Qué tipo? JOH: Contrabando y drogas

Colon: ¿Quién lideró a los Ardón? JOH: Alejandro. Me reuní con él. Era alcalde. Colon: ¿Cuántas veces te encontraste con él? JOH: Cuatro tal vez, nos conocimos por casualidad. Colón: ¿Período de tiempo? JOH: 2009 a 2014. Una vez en mi casa, una reunión de alcaldes.

Colon: ¿Quién dirigió a los Valle Valles? JOH: Luis, Arnulfo, Digna y un hermano cuyo nombre no recuerdo. Colon: ¿Te reuniste con ellos? JOH: Nunca. Colon: ¿Alguna llamada telefónica con Los Cachiros o Valle Valles JOH: Nunca.

Colon: ¿A qué partido representó cuando se postuló para presidente en 2013? JOH: El Partido Nacional. Gané. Colon: ¿Tuviste algún indicio de que no era justo? Fiscalía: Objeción: exige rumores, relevancia Juez Castel: Sostenido.

Colon: ¿Cuál era la postura de Pepe Lobo? JOH: Carlos Lobo no fue extraditado Colon: ¿Qué ley utiliza contra alguna pandilla o entidad? JOH: Sí, 600 millones de dólares de Los Cachiros. Colon: ¿Recibiste amenazas cuando patrocinaste estas leyes? Fiscalía: Objeción Juez Castel: Sostenida

Colon: ¿Qué no se implementó de la ley de extradición? JOH: Un país amigo pidió 3 veces la extradición de un ciudadano y nunca se la concedieron. Colon: ¿Quién hizo la solicitud? JOH: Estados Unidos. Solicitando a Carlos Lobo.

JOH: ¿Mis prioridades? Juez Castel: No. Como he indicado a otros, responda únicamente la pregunta. JOH: Lo siento, señoría. Juez Castel: Siguiente pregunta, por favor. Colon: ¿Aprobaron una ley de embargo? Fiscalía: ObjeciónJuez: Sostenido

Fiscalía: ¿Estuviste aquí cuando escuchaste a Fabio Lobo decir que su padre aceptó sobornos mientras era presidente?

JOH: Lo escuché, pero no sé si es verdad.

Fiscalía: ¿Has oído hablar de los mayores traficantes de Honduras

JOH: Sí

Fiscalía: ¿Alex Ardón vino a funciones del partido?

JOH: A veces no lo dejaban entrar. A veces sí.

Fiscalía: ¿Otros alcaldes te hablaron de él?

JOH: Dijeron que él y otros podrían cambiar de partido.

Fiscalía: Hugo Ardón seguramente era miembro de su partido

JOH: Sí

JOH: Cuando comencé mi administración, él ya tenía su cargo.

Fiscalía: Pero él tuvo un puesto en tu campaña de 2013 en Copán, ¿no?

JOH: No recuerdo eso.

Fiscalía: Después de que Alex Ardón llegó a su casa, ¿se postuló para alcalde en 2013?

JOH: No lo recuerdo.

Fiscalía: ¿Usted declaró que fue a casa de Fuad Jarufe a verificar el precio del arroz?

JOH: Los precios de los alimentos son muy sensibles en Honduras.

Fiscalía: ¿Pero fuiste a recaudar dinero?

JOH: Él enviaría el dinero al banco, a nuestra cuenta.

Fiscalía: ¿Fuiste a hablar de dinero?

JOH: No estoy seguro

Fiscalía: ¿No recuerdas haber hablado nunca con él sobre dinero? JOH: Mi equipo de campaña hizo eso.

Fiscalía: Lo único que discutiste fue el precio del arroz, ¿no?

Defensa de JOH: ¡Objeción!

Juez Castel: Anulado.

JOH: También hablé con él sobre la violencia.

Fiscalía: ¿Conoces a Geovanny Fuentes Ramírez?

JOH: No.

Fiscalía: Mira esta foto, ¿te acuerdas?

JOH: No.

Fiscalía: ¿Has conocido a sus hijos?

JOH: He conocido a tantos niños.

Fiscalía: Viste esto durante el juicio, ¿eres tú?

JOH: Podría ser

Fiscalía: ¿Cambió la Constitución de Honduras para mantenerse en el poder?

JOH: Yo no lo hice señor.

Fiscalía: Pero en 2013 un presidente sólo podía servir por un mandato, ¿verdad?

JOH: Correcto.

Fiscalía: Por eso Pepe Lobo no se postuló en 2013

Colon: ¡Objeción!

Juez Castel: Lo permitiré

Fiscalía: ¿La mayor parte de la cocaína que ingresa a Honduras llega a Estados Unidos?

JOH: Sí.

Fiscalía: ¿Recuerdas a Alex Ardón testificando que se reunió con El Chapo y Mario Cálix?

JOH: ¿No recuerdo lo de Mario Cálix?

Fiscalía: ¿Pero conoces a Mario Cálix?

JOH: Conozco a varios Mario Cálix.

Fiscalía: ¿Extraditaste a Arnulfo Valle y Luis Valle a EE.UU. después de que planearan asesinarte?

JOH: Estados Unidos y Honduras ya los estaban buscando antes de que el FBI me contara sobre el complot.

Fiscalía: Ya estaban haciendo violencia en Copán, ¿no?

JOH: Sí

Fiscalía: : Los Valle apoyaron a otro partido, ¿no?

JOH: Los narcotraficantes no tienen partido, señor.

Fiscalía: Pero apoyan a los candidatos, ¿no?

JOH: Sí. O lo intentan.

Fiscalía: ¿Incluido apoyarte?

JOH: No.

Fiscalía: ¿Entonces tu testimonio es que fuiste el único político honesto en Honduras?

Defensa de JOH: Objeción.

Juez Castel: Sostenido.

Fiscalía: ¿Y esta foto, que Leo Rivera dijo que era en el Mundial?

JOH: No lo sé, mi cara es más clara que la de ellos.

Fiscalía: ¿Usaste esa camisa?

JOH: Todos lo hacen.

Fiscalía: ¿Sabes de quién es el brazo que te rodea?

JOH: No tenía idea.

Fiscalía: Es Arnulfo Valle, ¿no?

JOH: No lo conozco.

Fiscalía: ¿No testificó que conocía a todos los grandes traficantes? JOH: Los nombres. Pero nunca lo conocí

Fiscalía: ¿Lo reconoces?

Defensa de JOH: Pregunta y responde.

Juez Castel: Sí, el testigo ha respondido a la pregunta.

Fiscalía: Y estos datos de ubicación del teléfono de Geovanny Fuentes Ramírez, ¿esa es la Casa Presidencial?

JOH: Veo la embajada de Estados Unidos.

Fiscalía: Aquí dice: ¿Artículos buscados con fecha de 2019?

JOH: Sí.

Fiscalía: Y se nota una búsqueda de Casa Presidencial, ¿no?

JOH: ¿Estás diciendo que entró? No era Casa Presidencial en ese momento. Nos trasladamos al Ministerio de Asuntos Exteriores.



Fiscalía: ¿Está diciendo que no habló con los medios desde el interior de Casa Presidencial?

JOH: A veces visitábamos la construcción a 7 u 8 metros de distancia.

Fiscalía: ¿Estas fotos son de tu Facebook?

Defensa de JOH: ¡Objeción!

Fiscalía: Coloque la exhibición, ¿es de su Facebook?

JOH: Eso parece.

Defensa de JOH: ¡El Sr. Wirshba está testificando!

Juez Castel: Fue una pregunta y dijo que sí.

JOH: No dije que lo fuera, sólo que así parecía.

Juez Castel: lo recibiré

Fiscalía: ¿Dice junio de 2019, dos días después de la búsqueda de Geovanny Fuentes?

JOH: No recuerdo la fecha.

Fiscalía: ¿No dijiste que no entraste a Casa Presidencial?

JOH: Decía que la persona que hizo el registro quizá no haya entrado a Casa Presidencial.

JOH: Vi que la publicación dice 14 de junio de 2019, pero no sé si el video es de esa fecha.

Fiscalía: ¿El vídeo puede tener la fecha equivocada?

JOH: Déjame ser claro, déjame ser claro, puede que no se haya tomado ese día.

Fiscalía: ¿Tu Facebook publicó esto 2 días después de la búsqueda?

JOH: Sí hay una diferencia de 2 días.

Juez Castel: ¿Cuánto falta?

Fiscalía: 30 a 45 minutos.

Juez Castel: Lo daremos por terminado. Mañana terminaremos este testimonio. Luego una declaración final de Estados Unidos. Luego la defensa. Luego una refutación. Mi instrucción, deliberación.