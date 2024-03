3:32 PM | Giovanni Rodríguez: “Mauricio Pineda me dijo que tuviera cuidado en no decir nada sobre él, JOH y Tony en EUA”

Fabio Lobo: No. Tony Hernández dijo que eran $4 millones. No era mi responsabilidad contar el dinero.

10:56 AM | Fabio Lobo: “JOH me dijo en tono molesto que podría causarle un problema a Pacheco Tinoco, a mí y a él”

10:53 AM | Fabio Lobo: “JOH me dijo que tuviera cuidado”

10:00 AM | Fabio Lobo: “JOH me dijo que tenía buenos amigos que contribuirían”

9:51 AM | Fabio Lobo: “César Gastelum, del cartel de Sinaloa, me dijo que contribuiría a JOH”

Fabio Lobo: En una celebración del Partido Nacional JOH me dijo que quería ser presidente, por dos años... En el año 2009, JOH me invitó a cenar al restaurante El Patio en Tegucigalpa. Tony Hernández estaba allí y otro

9:23 AM | Fabio Lobo dice que mintió ante autoridades para no implicar a Pepe Lobo

Fabio Lobo: No implicar a mi padre. Es difícil hablar de tu padre. Me sentenciaron a 24 años.

Fabio Lobo: Cuando me declaré culpable, mentí y dije que mi padre no tenía nada que ver con mis asuntos de drogas.

Fabio Lobo: en 2015 en Haití. Fui a recoger un pago por droga, para Devis Rivera Maradiaga. Me trajeron a Estados Unidos y me declaré culpable de narcotráfico.

Juez Castel: El gobierno puede concluir su caso tan pronto como al final del día lunes... No preguntaré en esta etapa si el acusado quiere presentar un caso de algún tipo. He dado a las partes mis instrucciones propuestas.

El expresidente Porfirio Lobo Sosa reaccionó con molestia luego de que su hijo Fabio Lobo mencionara que recibió sobornos por parte de narcotraficantes.

“Eso es mentira, totalmente mentira”, comenzó diciendo Porfirio Lobo a través de una videollamada en la que compareció con varios periodistas para aclarar su postura tras las declaraciones de su vástago.

“Desde el 2015 que él se fue, no se cuánto tiempo antes lo miré, porque recuerden que Fabio es un adulto; no era una cosa muy frecuente, él tenía ya su vida aparte. Ya era un hombre como de 44 años. A esta fecha tiene 52 años, si no me equivoco”. agregó, explicando que su relación con su hijo era lejana desde antes de ser detenido en Estados Unidos.