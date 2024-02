6:29 PM | Juicio contra Juan Orlando Hernández se reanudará el martes a las 9:00 AM

El sexto día de juicio contra Juan Orlando Hernández se llevará a cabo a partir de las 9:00 AM (hora de Honduras) en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

4:21 PM | Luis Pérez: “Cártel de Sinaloa me reclutó en San Pedro Sula”

Pérez: Me abordaron en San Pedro Sula

Pérez: No.

Luis Pérez: Sí... Arnulfo se reunió con Tony Hernández en Copán y llegaron a acuerdos, me dijo que el millón de dólares ya estaba entregado y le dio las gracias.

Luis Pérez: Sí. Me entregué a las autoridades estadounidenses en Belice en mayo de 2015.

3:12 PM | Luis Pérez: “Mario me dijo que JOH dio las gracias por el aporte”

Pérez: Mario me dijo JOH dijo gracias por el aporte.

Luis Pérez: Sí. Me entregué a las autoridades estadounidenses en Belice en mayo de 2015.

Luis Pérez: De Colombia. Pero he vivido en otros lugares, incluido Honduras. Trafiqué con cocaína.

Taul: Supongo que no lo acepto.

Taul: El asesinato no se tolera.

Taul: No.

1:43 PM | Salvador Nasralla sobre juicio de JOH: “Está quedando demostrado que no existe independencia de poderes”

“Nos estamos viendo como una nación que no respeta el estado de derecho ni los acuerdos internacionales de los que somos signatarios”, añadió.

“Está quedando demostrado en el juicio que en Honduras no existe independencia de poderes y lo que ocurría en el tiempo de JOH sigue ocurriendo hoy”, dijo Nasralla a Radio América.

El designado presidencial, Salvador Nasralla, manifestó este lunes que en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández ha quedado demostrado que no existe independencia de poderes.

“Los abogados de la defensa de JOH me parece que están convencidos que las probabilidades de ganar son muy pocas y tomaron el caso para ganar dinero”, dijo a Radio América.

Taul: Luego en Colombia me centré en los grupos paramilitares Juez

11:57 AM | En este momento testifica Jennifer Taul, agente de la DEA

Taul: La DEA. Investigamos el tráfico de drogas. Había estado en la Guardia Nacional Aérea en Arizona. Seguimos las rutas de tráfico desde México hacia Arizona. Luego fui a Quantico, Virginia. He tomado Gestión de fuentes confidenciales.

11:52 AM | Juez Castel llama al próximo testigo; culmina participación de Manuel Prado

Prado: Si la persona que redactó el documento no era tan educada, no lo arreglen.

Concluye la participación de Manuel Prado y juez Kevin Castel ha llamado al estrado un nuevo testigo. Según Inner City Press es una mujer identificada como Jennifer Taul.

11:47 AM | Intérprete hace revisión de “narcolibretas” en donde aparecen las iniciales JOH

Juez Castel: Usted se sentó bajo. . La próxima vez, diga “no más preguntas” para que no haya ambigüedad. Pero adelante.

Prado: No veo una “la” en esta página.

11:32 AM | Raymond Colon toma la palabra y pide a intérprete revisar una carpeta

Prado: No estoy de acuerdo

Colon: Entonces no fuiste exacto.

Prado: No.

Juez Castel: Concedido. Sólo sí o no.

Colon: No es tu trabajo corregir las cosas, ¿verdad?

Fiscalía: No está en evidencia. Pero lo pondremos.

Fiscalía: No más preguntas

11:19 AM | Fiscalía inicia preguntas a traductor Manuel Prado

11:16 AM | Se reanuda la audiencia, sube al estrado el traductor Manuel Prado

11:04 AM | Comisionado Henry Osorto dice que JOH utilizó diferentes medios para transportar cocaína

10:46 AM | Culmina el testimonio de Miguel Reynoso

10:39 AM | Quinto día de juicio entra en receso; finaliza interrogatorio de la Fiscalía

Fiscalía: No hay más preguntas.

10:32 AM | Finaliza interrogatorio de Stabile a Miguel Reynoso

Stabile: No hay más preguntas

Stabile: ¿Y usted cree que en Honduras no hay políticos no corruptos?

Reynoso: No lo recuerdo.

10:13 AM | Reynoso reafirma que nombre de Tony Hernández estaba en “narcolibretas”

Reynoso: No lo recuerdo.

El testigo Miguel Reynoso respondió que “el nombre de Tony Hernández también estaba” en las llamadas “narcolibretas” luego de que el abogado Renato Stabile le preguntara si no consideró que las iniciales JOH (con las que se conoce a Juan Orlando Hernández) significaban Jorge Óscar Hidalgo.

10:10 AM | Reynoso niega que paquete de evidencias haya sido abierto antes de ser entregado a la Fiscalía

Reynoso: No vi eso.

10:05 AM | Pepe Lobo: “Por declaraciones no van a sentenciar a JOH, la Fiscalía debe tener algo escondido”

El expresidente Porfirio Lobo Sosa considera que Juan Orlando Hernández no será declarado culpable por los testimonios de testigos en el juicio y aseguró que la Fiscalía debe tener algo escondido.

“Solo por declaraciones de estos testigos no lo van a sentenciar, deben tener algo escondido por ahí en la Fiscalía, porque esa Fiscalía no se arriesga para llevarse a alguien si no tiene algo concreto, algo que sustente, porque el jurado sabe que él que está hablando ahí es un delincuente y tiene poca credibilidad, por eso debe haber algo que sustente”, manifestó Lobo en entrevista a Hoy Mismo.