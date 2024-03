5:14 PM | Tulio Romero le sugirió a “Tony” no asistir a fiestas con narcos

Asimismo, el funcionario militar dio a conocer que le dijo a Hernández que no tendría ningún problema para viajar hacia Estados Unidos, no obstante, el hermano de Juan Orlando Hernández fue capturado en noviembre de 2018 en Miami.

Tulio Romero reveló que en varias ocasiones instó a Juan Antonio “Tony” Hernández a no reunirse con narcotraficantes en fiestas.

Juez Castel: No permito que el perito jurídico; no estoy diciendo que no permitiría que el acusado testifique sobre las leyes, si subiera al estrado.

Stabile: Te lo contaremos mañana. Tenemos dos testigos más. ¿Cuándo cerramos?

Juez Castel: ¿Cuánto tiempo quiere Estados Unidos, después de este juicio relativamente corto: diez días, que son dos semanas?

Fiscalía: Pedimos 2 horas y media, 45 mucha refutación.

Juez Castel: ¿Qué?

Fiscalía: Entendido.

Stabile: 2 horas.