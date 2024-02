“El Cachiro” involucra a otro exdiputado nacionalista en trama de narcotráfico

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdiputado Reinaldo Ekónomo garantizó que las declaraciones de “el Cachiro” son “un absurdo” y completamente falsas como reacción tras ser mencionado por el séptimo testigo en el juicio de Juan Orlando Hernández, el capo Devis Leonel Rivera Maradiaga.

“Jamás ocurrió eso, nunca he tenido una reunión de ningún tipo. Otra pregunta que me hago es el porqué no le ponen un polígrafo a estos tipos”, cuestionó Ekónomo.

Durante su reacción para la radio HRN afirmó que jamás tuvo un vínculo con el expresidente Juan Orlando Hernández y por eso no pudo convertirse en el mensajero del Cachiro.

“Que muestren pruebas y se dejen de palabrería barata, es un absurdo, que quede claro. Yo no ando en temas de narcotráfico, me mencionan y relacionan injustamente”, cuestionó el abogado.

Evidentemente molesto, aclaró que aunque solo es una mención, como abogado no realizará ningún procedimiento legal, ya que está tranquilo y las declaraciones son parte de una estrategia para vincular a políticos en el juicio.

Hay que destacar que según Rivera Maradiaga, él le obsequió miles de dólares, un vehículo color blanco y una Tablet al exdiputado nacionalista con el que también realizó una llamada telefónica teniendo a JOH a la par de él.