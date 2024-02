“Yo nunca recibí a Leonel en mi casa... Esas cosas me la pelan”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - ‘’Yo nunca recibí a Leonel (El Cachiro) en mi casa’’, aseguró el ex diputado por el Partido Nacional, Óscar Nájera.

El exparlamentario reaccionó relajado ante las declaraciones de Devis Leonel Maradiaga, conocido en el mundo del narcotráfico como ‘’El Cachiro’’ en el juicio del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien aseguró que se reunió con el diputado.

“Esas cosas a mi me la pelan”, dijo Nájera que además agregó que la diferencia de edad entre él y ‘’El Cachiro’’ no permitían que tuvieran una amistad.

‘’Yo los cuidaba cuando eran niños... Con mis hijos, me sorprende, yo nunca me he reunido con Leonel, es de mi pueblo, una aldea, pero no nos hemos reunido’’.