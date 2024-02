Directora de Canal 8 increpa a Raymond Colon al salir de juicio de Juan Orlando Hernández

Espinoza persistió con sus preguntas, lo que generó una confrontación cada vez más intensa entre ella y Colon.

A pesar de los intentos del abogado de ignorar las preguntas que consideraba “ridículas”, Espinoza continuó insistiendo.

El tono se volvió más áspero cuando Espinoza acusó a Colon de cometer errores, incluso equivocarse en el apellido del expresidente, llamándolo “Fernández” y no “Hernández”, a lo que Colon le respondió con frustración que “tal vez estaba babeando y no lo dije bien. Olvídate de eso”.

La situación escaló rápidamente con acusaciones mutuas, desafíos y comentarios sarcásticos.

El intercambio llegó a su punto máximo cuando Espinoza desafió a Colon sobre su competencia como abogado defensor, diciéndole que le había “quedado grande la camisa” e insistiendo es su equivocación, lo que llevó a una confrontación aún más directa entre ambos.

Colón le dijo “doña, a mí no me importa un carajo lo que usted me está preguntando porque me sigue haciendo lo mismo”

“Si me cometí un error, no me importa”, dijo.

“¿No le importa su trabajo?”, le dijo ella, “yo estaría preocupada si usted fuera mi defensor”, calificando su participación como tibia.

La tensión se palpaba en el ambiente mientras sus intercambios se volvían cada vez más personales y agresivos.

A pesar de los intentos de otros presentes por calmar la situación, la disputa entre Espinoza y Colon continuó, cuando ella le preguntó por qué involucraba a la familia Zelaya (quienes son parte del oficialismo) cuando el juicio era de Juan Orlando Hernández.