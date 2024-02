Sube al estrado cuarto testigo en el juicio de Juan Orlando Hernández

Abogado de JOH Colón: No es tu trabajo corregir las cosas, ¿verdad

Prado: Depende --

Colon: Muévete para atacar.

Juez Castel: Concedido. Sólo sí o no.

Prado: No.

Colon: Entonces no fuiste exacto.

Prado: No estoy de acuerdo

Abogado de JOH Colon: Si JOH es mujer, la, lo que tienes ahí es “JOH y su gente”

AUSA Tarlow: ¡Objeción!

Juez Castel: reformule su pregunta.

Colon: Si ves una “la” al frente-

Prado: No veo una “la” en esta página.

Colón: Gracias.

AUSA: Sin redireccionamiento

Abogado de JOH Colón: Tengo unos cuantos más.

Juez Castel: Usted se sentó down. . La próxima vez, diga “no más preguntas” para que no haya ambigüedad. Pero adelante.

Colon: ¿Entonces “la” podría significar una mujer?

Prado: Podría.

Ahora la redirección de AUSA

AUSA: ¿Encontraste errores ortográficos?

Prado: Sí.

AUSA Tarlow: ¿Por qué cambiaste la s por la z?

Prado: Si la persona que redactó el documento no era tan educada, no lo arreglen.

Abogado de JOH Colón: Avanzar en huelga.

Juez Castel: Negada.

Prado: ¿Puedo disculparme?

Juez Castel: Está usted excusado. Próximo testigo