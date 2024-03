Capturan a los dos generales que sirvieron de testigo en juicio de Juan Orlando Hernández

Los generales de las Fuerzas Armadas son acusados del delito de abandono de destino en contra del Estado Mayor Conjunto, que los acusa de no pedir permiso para asistir a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para brindar su testimonio en el juicio contra el exmandatario hondureño.

El abogado Fernando Gonzáles, abogado defensor de los generales, aseguró tras el citatorio de los mismos, que sus clientes no cometieron ninguna falta y no “debían pedir permiso”, pues consideró que tienen el rango en la institución para no hacerlo.

“Hemos mantenido la tesis que son inocentes y la justicia y legalidad deben prevalecer; ellos no debían porque pedir permiso porque tienen la suficiente antigüedad”, detalló,

Gonzáles amplió que “los generales tienen el suficiente grado y antigüedad”, por lo que “en absoluto nada cometieron, ninguna falta, si lo hicieran (darles baja deshonrosa), en este caso, estarían poniendo de manifiesto que se está politizando la institución castrense”, advirtió.