Canciller Reina: Acusaciones a JOH incluye dos fraudes electorales

“Creo que demuestra lo trágico y delicado de cómo se infiltró el Estado con nada más que el director de la Policía y acusado el exjefe de Estado. El hecho de declararse culpable (Juan Carlos Bonilla) demuestra todo el entramado que existía y lo peor que el Ministerio Público no hizo ninguna investigación”, dijo.

A criterio del funcionario, es preocupante que el Ministerio Público (MP) no haya actuado antes.

El génesis del juicio , en este caso los argumentos de apertura por parte de los fiscales, están pactados para el 20 de febrero y desde ya se ha confirmado que el expresidente no subirá al estrado.

Sobre el particular, Reina dijo que será importante la presencia de fiscales hondureños en el juicio y las acciones del fiscal general interino.

“Es bueno que entonces el fiscal actual Joel Zelaya haga su trabajo que será enorme al oír con atención el contenido de ese juicio”.

Reina añadió que las acusaciones a JOH no solo van relacionadas al narcotráfico, como lo ha plasmado la Fiscalía de Nueva York, sino que hay más ilícitos en los que ha estado envuelto.

“Es quien gobernó el país y en el caso de Juan Orlando Hernández incluye acusaciones de dos fraudes electorales (2014 y 2018) y apoyo para que llegara a ser diputado desde 2004, eso es dramático”, sostuvo.

Finalmente, el canciller puntualizó que “si no queremos ver el tamaño de lo que ha ocurrido en Honduras no sabemos el impacto que eso tiene y por qué el país está así. El que gobernó fue el Partido Nacional y eso no se puede ocultar. Toca ahora a los operadores de justicia investigar a fondo toda esa red criminal”.