Sin más aplazamientos, JOH va al banquillo de los acusados el 20 de febrero

NUEVA YORK, EUA.-La cuenta regresiva ha iniciado y dentro de cuatro días, el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado finalmente se sentará en el banquillo de los acusados en Nueva York.

Ayer, tras varias horas de espera, las pretensiones de los abogados del expresidente Hernández de suspender nuevamente el juicio que se le sigue por narcotráfico, por un periodo de tres a seis meses, fueron rechazadas por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Con la decisión judicial no hay vuelta atrás ni más dilaciones; el exmandatario de Honduras entre 2014 y 2022, será sometido a un juicio con jurado a partir del martes 20 de febrero.

“Se rechaza la solicitud del acusado de aplazamiento del juicio por 90 a 180 días presentada el 15 de febrero de 2024 aproximadamente a las 6:36 pm. El Tribunal dictará una orden más estricta en su momento.

El juicio por este asunto se iniciará el día 20 de febrero de 2024 a las 9:30 horas en la Sala 26 b. Así se ordena”, indica el fallo del juez del distrito sur de Nueva York, Kevin Castel.

La defensa planteó en un documento que debía frenarse el debate y comenzarse en otra fecha porque el expresidente no había tenido el tiempo suficiente para revisar la gran cantidad de pruebas que la Fiscalía presentará en su contra.

Asimismo, que tenía contemplado presentar un grupo de personajes que residen en Honduras como testigos.

“En total, el gobierno produjo más de 3,300 páginas de informes redactados y no clasificados, de los cuales alrededor de 2,200 se produjeron desde el 13 de enero de 2024, todos los cuales están marcados como confidenciales y sólo pueden ser revisados por el acusado en presencia de un abogado”, sostuvo la defensa de Hernández.

Señaló que el exmandatario había identificado a un grupo de testigos a quienes deseaba citar.

“Muchos (si no todos) de ellos residen en Honduras. Me han informado que algunos de estos testigos pueden tener visas para viajar a Estados Unidos y a algunos se les han revocado las visas. Si estos testigos de hecho no pueden viajar a Estados Unidos, tendríamos que solicitar a la Corte que testifiquen de forma remota y hacer esos arreglos”, indicó la defensa.

Pero los fiscales de Manhattan salieron al paso y rechazaron las intenciones de los abogados de Hernández.