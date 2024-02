El perfil psicológico de JOH, según expertos: personalidad sociopática y obsesión por el poder

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- JOH, conocido así por las iniciales de su nombre Juan Orlando Hernández, además de ser el presidente más joven de Honduras, fue el único reelecto y el primer exgobernante extraditado a Estados Unidos. Según profesionales que han analizado su comportamiento durante los ocho años que estuvo al mando de Honduras, su enfoque político podría asemejarse a las ideas de Maquiavelo e incluso de Napoléon Bonaparte, caracterizándose por la premisa de que “el fin justificó los medios”.

Con una estatura de 1.71 metros y un peso menor a 175 libras, a sus 55 años, Juan Orlando Hernández siempre destacó por su sonrisa marcada, una meticulosidad evidente en cada palabra que pronunciaba y una notable amabilidad.

La astucia fue su mejor aliada, pues de acuerdo a testimonios, a lo largo de más de 30 años de carrera política activa en el país, desde muy joven aprovechó para observar de cerca el ambiente político, empaparse y lanzarse -sin miedo alguno y con firme convicción- al profundo mundo gubernamental, mostrándose como un “político de la nueva generación”: educado, con sólida formación académica, moderno, aparentemente muy conciliador y todo un estadista que había nacido en departamento de Lempira, destinado a gobernar el país.

Su carácter firme y beligerante fue un punto de partida desde que estaba joven, pues desde esa época Juan Orlando ya mostraba sus dotes de liderazgo y perseverancia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en apenas poco tiempo.

Poco a poco JOH fue ganando notoriedad en la vida política activa del país. Desde sus funciones como congresista se mantuvo irreverente y afín a sus ideales -sin dejar un metro de duda-, de ahí su sobrenombre “Cipote Malcriado”, que se originó durante una sesión del Congreso Nacional, cuando el extinto expresidente liberal, Rafael Pineda Ponce, tomó el micrófono y lo etiquetó de esa manera.

Según un profundo análisis de su perfil psicológico, el exmandatario hondureño, al ser reelegido y gobernar el país de manera estratégica, como si fuera una “mesa de ajedrez”, revela ser un “adicto” al poder con una personalidad narcisista y psicopática. Además, se le observan indicios del síndrome de hubris.

En su carrera por la silla presidencial en 2013 se mostró -la mayor parte del tiempo- como un político carismático y jovial, mostrando en cada uno de sus discursos que era capaz de “hacer lo que tenga que hacer” para lograr sus propósitos en la vida.

“Empieza una carrera vertiginosa fuerte a nivel de políticos en donde sus aspiraciones empiezan a crecer, a desarrollar, y entonces se va viendo como una persona muy astuta, muy ágil, ya con comportamiento psicopático o sociopático”, opinó el médico psiquiatra Javier Uclés al ser consultado por EL HERALDO.

Uclés definió el comportamiento psicopático o sociopático como una actitud en la que, a pesar de conocer la diferencia entre el bien y el mal, se ignoran “los derechos y sentimientos de los demás”. Este comportamiento se caracteriza por la capacidad de engañar, manipular, explotar, amenazar, robar o incluso causar daño físico a otros, mientras al mismo tiempo pueden parecer amigables y bien adaptados de forma superficial.

“El trastorno sociopático de la personalidad es algo muy dañino, destructivo, pernicioso, ya sea en casos leves, moderados o severos”, amplió el médico.

A criterio del profesional de la psiquiatría, JOH una vez que probó las mieles del poder, mostraba un comportamiento muy controlado ante el ojo público, que a sus espaldas, presentaba signos de una insaciable sed de autoridad que va más allá de los límites normales, por lo tanto sus actitudes se convirtieron en insanas.

“Ya en el poder, no solamente es la personalidad sociopática, también el síndrome de hubris, donde la persona solo está pendiente del poder, más poder y más poder y es inalcanzable, nunca terminan de hacerlo. De ahí entran muchos enemigos o muchas personas que son obedientes y que son sumisas para él, que le hacen los favores, las conveniencias y sigue agrandando siempre con poder y el poder ya no solamente era político, sino hasta de tipo ideológico. Sigue avanzando, sigue creciendo y es la persona que mandaba en Honduras y el que no obedecía”, opinó.

El médico psiquiatra conceptualizó el síndrome de hubris como una adicción al poder, donde quienes se autodenominan líderes suelen considerar que poseen cualidades excepcionales. En este síndrome, creen saberlo todo, se valoran por encima de los demás y actúan dejando a un lado la realidad y los principios morales que generalmente conocen.

El experto explicó que JOH demostró una notable habilidad para consolidar su imagen como presidente, presentándose como un líder confiable y efectivo. Hizo de su toma de decisiones un “agente de cambio”, ganándose así el aprecio y cariño de una gran parte de la población. Sus acciones, que incluían la entrega de comida, bonos e incluso la construcción de viviendas, ofrecían otra perspectiva a la mayoría de la población y resultaron efectivas en la mejora de su imagen.

Además, con su sutileza y seguridad en cada uno de sus discursos y entrevistas, aseguraba que los hondureños ya tenían una Vida Mejor (Programa diseñado por el gobierno de JOH para construcción de viviendas), al menos desde el punto de vista de los indicadores en ese momento (la pobreza pasó de 60% a 73%, según el INE)

“No solamente busca instruir a los demás, lo que busca es que lo tengan que agradecer, se cree dotado por Dios para hacer grandes cosas y que no solo tienen que reconocer, le tienen que obedecer ciegamente, cree que nadie tiene derecho a juzgarlo”, opinó el profesional de la psicología, Daniel Ávila.