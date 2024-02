Aplazamiento del juicio de JOH genera opiniones encontradas

A juicio del abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, el expresidente Juan Orlando Hernández no conformó una defensa sólida para su caso debido al poco tiempo que tienen sus abogados para conocer la información. Por el perfil poco reconocido que poseen “considero que no es una defensa fuerte”. Destacó que hasta ahora es un acierto que no permitieran que el expresidente formara parte de su propia defensa porque “la impresión que usted cause ante el jurado es muy importante, es importante dejar la defensa en la mano de los abogados”. Barrientos argumentó que la carga probatoria en el caso de Juan Orlando Hernández es demasiado grande, a diferencia de Juan Carlos “El Tigre” Bonilla que se realizó un proceso de negociación. En relación con los testigos explicó que “son personas sentenciadas que no tienen nada que perder, juzgadas por haber conspirado para introducir drogas a EUA. Descartó que el juicio sea interrumpido por alguna declaratoria de culpabilidad, “la Fiscalía lo va a terminar, la Fiscalía negocia cuando la carga probatoria no es muy fuerte, lo contrario no lo hacen”.