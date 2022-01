Diputados nacionalistas no asistirán al Congreso Nacional ni al estadio, dice Tomás Zambrano

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional (PN), anunció que los diputados de su partido no asistirán a la sesión del Congreso Nacional ni a la investidura presidencial de Xiomara Castro de Zelaya.



Argumentó que los diputados de su partido no fueron convocados a la sesión plenaria.

Sobre la decisión del congresista por Comayagua, Rolando Barahona, de apoyar a Luis Redondo, Zambrano dijo que respetan su decisión y que no habrá ninguna sanción contra él.



Zambrano también se refirió a la crisis por la presidencia del hemiciclo legislativo y reiteró que su partido sigue considerando a Jorge Cálix el titular.

La de hoy no es una reunión del Congreso, “es una reunión de compañeros diputados", expresó . “Hay vicios de ilegalidad “, agregó.



Hasta el momento no hay claridad sobre la solución de la crisis política porque Jorge Cálix no ha respondido a la propuesta de la presidenta Castro de ubicarlo en su gabinete de gobierno .

