José Zelaya: "Cálix y sus traidores han declarado oficialmente la guerra al pueblo hondureño"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de juramentar entre golpes y gritos a Jorge Cálix, como presidente provisional del Congreso Nacional, uno de los hijos de Xiomara Castro, presidenta electa de Honduras, advirtió "guerra".



José Manuel Zelaya, hijo de Castro y "Mel, a través de su cuenta en twitter alertó que "Cálix y sus traidores le han declarado oficialmente la guerra al pueblo hondureño".



Esto sucede después de que 22 diputados del ahora dividido partido Libertad y Refundación, denominados como "traidores", no respetaran el acuerdo con Salvador Nasralla de darle la presidencia del Congreso Nacional a un diputado del Partido Salvador de Honduras, en este caso Luis Redondo que nunca cuajó y no logró los 65 votos necesarios.



Esto pasa aunque aún falta la segunda sesión preparativa y definitiva en la que se elegirá a la junta directiva en propiedad que normalmente es presidida por los mismos que fueron escogidos para la provisional, según dicta la historia, pero no se descarta que pueda suceder lo contrario.



Ante esto, José Zelaya sostiene que "Jorge Cálix es la continuación de Juan Orlando Hernández", aunque no específico a qué aspecto en concreto se refería.

Jorge Cálix es la continuación de Juan Orlando Hernández. Su elección es ilegítima, anti democrática y desleal. Calix y sus traidores le han declarado oficialmente la guerra al pueblo hondureño; la diferencia es que hoy el pueblo de #Honduras si tiene presidenta @XiomaraCastroZ. — Jose Manuel Zelaya Castro (@melitozelaya) January 21, 2022



Entre tanto mañana (domingo), los diputados del Congreso Nacional electos en noviembre pasado volverán a verse las caras este domingo para elegir la nueva junta directiva, que en el caso del presidente estará cuatro años y los restantes, dos.



El ambiente previo está lleno de incertidumbre tras los escandalosos hechos registrados ayer en la cámara legislativa, por la división que enfrenta el partido Libre.



