Advierten de nueva caravana de migrantes que saldría de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un nuevo grupo de migrantes partirían del país en caravana en los próximos días con rumbo a México, el nuevo objetivo de la migración irregular, así lo advirtió este martes la defensora de los Derechos Humanos y experta en migración, Istmania Platero.

Al menos dos mil personas estarían integrando la nueva caravana de compatriotas que busca emprender la ruta migratoria rumbo al país azteca, ante el endurecimiento de las medidas en la frontera sur de Estados Unidos.

La experta advirtió que "aunque haya un cambio de gobierno no estamos viendo iniciativas para frenar la migración irregular, no veo iniciativas para crear fuentes de trabajo o mejorar las condiciones de trabajo". Mientras no se mejoren las condiciones de vida y reduzcan las altas incidencias de crímenes, las caravanas van a continuar, apunta.



Amplió además que "muchos de los migrantes están motivados por las visas humanitarias que está brindando México". Lo que desconoce la mayoría de personas que integran estas caravanas es que en la frontera entre México y Estados Unidos los albergues están desbordados. Son pocas las personas que reciben asilo a través del programa "Quédate en México" y algunos han tenido que esperar desde 2018 para recibirlo.

El incremento rápido en la llegada de migrantes, en su mayoría haitianos, no ofrece ningún panorama alentador pese al programa "Quédate en México", que busca dar asilo a personas que huyen de los flagelos de la violencia como extorsión, secuestro y violaciones.

Platero destacó que en las últimas semanas la ciudad de Tapachula dejó de ser una "prisión" de migrantes y el gobierno de México les ha permitido dispersarse a otras zonas del país azteca, sin embargo la llegada de nuevos grupos vuelve a saturar los albergues.

