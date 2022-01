El papa insta a trabajar por la paz en su mensaje de Año Nuevo  

ROMA. ITALIA.- El papa Francisco instó este sábado al mundo a "arremangarse" por la paz en su mensaje de Año Nuevo, en el que pidió a los fieles que sean positivos y trabajen para construir una sociedad mejor.



Con motivo del 55º Día Mundial de la Paz, el líder de los 1.300 millones de católicos del mundo dedicó su discurso del Ángelus a alentar el cese de la violencia y dijo a la multitud reunida en la Plaza de San Pedro que mantuviera la paz en sus pensamientos.



"Vayamos a casa pensando: ¡paz, paz, paz! Necesitamos la paz. ¡Queremos la paz!"", dijo el papa tras la oración del Ángelus.



Bajo un cielo soleado, Francisco, que cumplió 85 años el 17 de diciembre, recordó a los fieles que la paz requiere "gestos concretos", como perdonar a los demás y promover la justicia.



La paz, además, se construye con el diálogo entre generaciones, con la educación y con el trabajo. "Sin estos tres elementos, los cimientos faltan".



"No sirve abatirse y quejarse, sino arremangarse para construir la paz", afirmó.



Más temprano, durante la misa en la Basílica de San Pedro en honor a la Virgen María, Francisco, que en marzo comenzará el noveno año de su papado, pronunció una homilía en la que calificó la violencia contra las mujeres como un insulto a Dios.



"Mientras las madres dan la vida y las mujeres guardan el mundo, todos debemos trabajar para promover a las madres y proteger a las mujeres", dijo.



"¡Cuánta violencia hay contra las mujeres! ¡Basta! Herir a una mujer es ultrajar a Dios, que tomó la humanidad de una mujer", aseguró.



En la víspera de Año Nuevo, Francisco no presidió las vísperas en la Basílica de San Pedro, como estaba previsto, y en su lugar cedió el servicio al decano del Colegio de Cardenales, Giovanni Battista Re.



Francisco recomendó la educación, el trabajo y el diálogo intergeneracional como pilares de la paz.



"La instrucción y la educación son las bases de una sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso", escribió el Papa en un mensaje publicado por el Vaticano el 21 de diciembre, señalando que el gasto militar había aumentado más allá de los niveles de la Guerra Fría.



"Es urgente (...) que prevean un cambio en la relación entre las inversiones públicas destinadas a la educación y los fondos reservados a los armamentos", escribió el pontífice.



El Papa, que ha pasado gran parte de su papado destacando la desigualdad económica, el medio ambiente o la difícil situación de los migrantes, y volvió a esos temas después de la oración del Ángelus del sábado.



"Al mirar a María con su hijo en brazos, pienso en madres jóvenes y sus hijos que huyen de guerras y hambrunas o esperan en campos de refugiados", afirmó.



El pontífice leyó la homilía pero pasó la mayor parte del servicio sentado al margen. El año anterior, Francisco no pudo celebrar las misas de Año Nuevo debido a una dolorosa ciática.



El viernes, el Vaticano canceló la tradicional visita del Papa al Belén en la Plaza de San Pedro como precaución por el coronavirus.



Como en el resto de Europa, Italia, y por extensión el pequeño Estado de la Ciudad del Vaticano, se enfrenta a un aumento importante de casos.