"Potro" Gutiérrez: "No queda más que buscar el siguiente escalón que es ser campeón"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Luego de caer 3-0 en el marcador global de la gran final ante el Olimpia, el técnico del Real España, Raúl "Potro" Gutiérrez, dio la cara y habló luego del batacazo sufrido por su equipo.



El estratega mexicano reconoce que existe un fuerte sentimiento de amargura dentro del plantel, pero que ahora buscarán el siguiente escalón para ser campeones.

LEA TAMBIÉN: Edrick Menjívar dedica tetracampeonato a Elías Burbara tras polémicas declaraciones



"Obviamente a nadie le gusta perder, ahorita es un sentimiento de amargura que tiene que ver con lo que pudo ser. No queda más que buscar el siguiente escalón que es ser campeón", comenzó diciendo el "Potro".



A pesar de no lograr la copa con la Máquina, Gutiérrez reconoció la mejoría que ha presentado el equipo desde que tomó las riendas en enero, sin embargo reiteró que aún hay una asignatura pendiente: la copa 13.



"En 12 meses que hemos estado acá se notó la diferencia y pusimos al equipo con el protagonismo que debía y falta esa asignatura pendiente que es buscar el campeonato".



Hablando más precisamente de lo que le faltó a su equipo en esta gran final, el "Potro" reconoció que dieron muchas ventajas en el primer partido, en el cual el 2-0 los dejó muy condicionados y ya en la vuelta cuando estuvieron a punto de acercarse un letal contragolpe los sentenció.



"Dimos muchas ventajas en el primer partido, un 2-0 condiciona todo y aquí cuando tuvimos la oportunidad de acercarnos terminó en un contragolpe y nos mataron. No aprovechamos esos momentos importantes. Una final y un partido de alta competencia no te perdona eso", señaló Raúl Gutiérrez.

DE INTERÉS: Pedro Troglio: 'Hay que cuidarse la boca cuando se habla de Olimpia'

Continuidad con la Máquina

Por otra parte, el entrenador azteca manifestó que ya se encuentra en pláticas con Elías Burbara para definir su continuidad al frente de Real España or un años más.



El técnico españolista espera muy pronto poder llegar a un acuerdo y así empezar a trabajar para poder planificar el próximo torneo, en donde quieren terminar con la sequía de títulos.



Asimismo, Gutiérrez señaló que su equipo está para más cosas y que deberán de fortalecerse en algunas posiciones para estar a la altura y ganar un campeonato.

FOTOS: Tristeza y decepción en los rostros de los españolistas tras perder la final