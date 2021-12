Edrick Menjívar dedica tetracampeonato a Elías Burbara tras polémicas declaraciones

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- A pesar de no ser exigido en gran medida durante la gran final, Edrick Menjívar ha demostrado ser uno de los pilares del Olimpia que anoche se consagró como tetracampeón del fútbol hondureño.



El oriundo de Islas de la Bahía tuvo la dicha de dejar el arco en cero una final más, por lo que no ocultó su felicidad por haber conseguido un campeonato más en medio de un torneo en donde vivieron muchas adversidades.

"Este tetracampeonato sabe a alegría porque este fue un torneo en el que tuvimos muchos problemas, pero sabíamos que en las instancias finales no teníamos rivales y nadie nos puede ganar en un mano a mano", manifestó.

Dedicatoria a Elías Burbara

Menjívar no pudo evitar referirse a las polémicas declaraciones del presidente del Real España, Elías Burbara, quien en la previa de la final confiaba en la remontada de su equipo, asegurnado que: "Real España anotará el primer gol, Olimpia se mete solo el segundo y el tercero la afición".



El arquero Merengue confesó que esta frase le causó risa y dijo que el Viejo León más bien demostró porque es grande.



"Olimpia en las finales es otro equipo. El presidente del Real España (Elías Burbara) dijo que ellos iban a meter un gol, nosotros anotaríamos el otro y la afición otro, pero no sabía contra quien iba a jugar y quedó demostrado que somos grandes", señaló el meta olimpista.



Por otra parte, Menjívar mencionó que este tetracampeonato sabe a pura felicidad y que el actual plantel de los Leones quedará en la historia de un club que siempre tiene como meta estar en lo más alto.

Por definir su futuro y el regalo de campeón

El portero de los Merengues también confesó que tras el partido de ayer ha quedad sin contrato con Olimpia, sin embargo espera resolver muy pronto su futuro, confesando que ha tenido pláticas informales para jugar en el extranjero.



"Yo quedo libre ahorita y después de las fiestas de Año Nuevo hablaremos con la dirigencia, vamos a ver que pasa. Yo quiero ir al extranjero pero si no sale nada soy feliz en Olimpia. He tenido pláticas con gente de afuera pero nada formal, no puedo decir que tengo algo afuera porque es pura paja", manifestó el número 1 del Olimpia.



Finalmente, Menjívar no ocultó su felicidad por su regalo de tetracampeón: su boda el 27 de diciembre en Roatán.



"Viajo a Roatán y allá me caso el 27 de diciembre porque imagínese ir a casarse y perdiendo la final, gracias a Dios voy a cerrar el año con felicidad. Este es un regalo muy bonito y todo es alegría", concluyó el guardián olimpista.

