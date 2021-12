Presidente Hernández reitera que acusaciones de narcotráfico son una venganza

MADRID, ESPAÑA.-Por enésima vez -y a menos de un mes de entregar el poder-, el presidente Juan Orlando Hernández aseguró que las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico son producto de una venganza orquestada por los capos hondureños que él extraditó durante su mandato de ocho años.



El gobernante, en una entrevista con el diario EL PAÍS de España, respondió a las interrogantes que el periodista Jacobo García le realizó a través de Zoom.



Hernández, quien fue bastante esquivo con algunas preguntas, recordó que fue él quien aprobó la extradición, por lo que una posible petición de Estados Unidos "está cerrada".

"Este tema quedó resuelto en los tribunales de Nueva York por un hecho interesante: la DEA aportó grabaciones secretas de los mismos capos en las que se escucha decir que no se puede llegar a acuerdos con Juan Orlando Hernández. Esas evidencias destruyen totalmente lo que se ha dicho en el juicio. Entonces, asunto resuelto", afirmó.



En relación a las acciones ilegales de su hermano Tony Hernández, el mandatario se limitó a decir que fueron "los mismos capos que se extraditaron, que huyeron o se entregaron por las presiones que nosotros estábamos haciendo, son los que están diciendo eso. Va a ser interesante ver el efecto de esa grabación secreta de la DEA porque va a provocar algo muy fuerte".



Aunque no detalló qué contienen las grabaciones secretas de la DEA, Hernández afirmó que "son tan contundentes que revelan que los delincuentes allá [en Nueva York] están cayendo en perjurio con tal de lograr que le reduzcan las penas, que les regresen bienes o que protejan a su familia. Y también, de paso, es una venganza. Es bien simple".

Hernández al Parlamento Centroamericano

Juan Orlando Hernández confirmó que luego de dejar el poder, el próximo 27 de enero, formará parte del Parlamento Centroamericano.



"Por ley, a cada presidente de Centroamérica le toca formar parte del Parlamento Centroamericano cuando termina su gestión. Eso es lo que está planteado y desde ahí vamos a contribuir a la integración centroamericana. Quiero aprovechar mi presencia aquí para lograr ampliar la unión aduanera con Guatemala, que ha tenido un tremendo impacto en el PIB de Honduras y Guatemala. Hay toda una agenda interesante y productiva que le va a hacer bien a Centroamérica", reveló.



El periodista Jacobo García cuestionó a Hernández y preguntó si esa es una manera de prolongar su inmunidad para no ser pedido por Estados Unidos; el gobernante aseguró que no. "No es un tema que yo esté buscando. Eso es así, oiga".

Reelección

En relación a su polémica reelección, JOH solo aseguró que fue algo que el pueblo decidió en las urnas y que su "planteamiento fue que el Congreso regulara la reelección y mandamos dos proyectos para ello, pero la oposición no quiso. Ahí están los documentos".



"Creemos que debe reglamentarse la reelección como en otros países del mundo con un sistema presidencialista, donde la regla es la reelección y la excepción es que no exista. Si no hubiéramos hecho un buen Gobierno no hubiéramos sido reelectos", dijo.

Salida de la Maccih

En relación a la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Hernández manifestó que su gobierno fue quien solicitó la comisión a la Organización de Estados Américanos (OEA).



"Nosotros trajimos la Maccih y fue mi Gobierno quien se lo pidió a la OEA, con quien firmamos un convenio por cuatro años. Ese convenio fue revisado por la Corte Suprema que dijo que iba en contra de los principios constitucionales del país y después el Congreso dio por terminado el acuerdo al finalizar los cuatro años. Fue el Congreso el que dijo que no había condiciones para una ampliación, pero no es que nosotros interrumpiéramos la presencia de la Maccih. Tampoco la OEA decidió continuar", manifestó.



Agregó que "ahora es normal que se investigue, se judicialice y, a veces, haya sentencias. En el caso de la Maccih también hubo críticas por la instrumentalización de la justicia y su sesgo ideológico. Hubo un conflicto interno dentro de la Maccih y entre ellos se sacaron videos y grabaciones acusándose mutuamente. Eso fue público. Le aseguro que Honduras tiene un sistema de justicia fuerte que antes no tenía".

Xiomara Castro

Juan Orlando Hernández también se refirió a Xiomara Castro, la ganadora de las elecciones generales del 28 de noviembre, y el futuro de la nación cinco estrellas ahora que ella asumirá el poder.



"Ellos sabrán. El presidente Zelaya y su esposa, la presidenta electa Xiomara Castro, ya estuvieron en un Gobierno anterior. Creo que eso da un aprendizaje muy importante. En este momento están enfocados en planteamientos de reactivación económica, con los vecinos de la región e incluyendo a sectores de la sociedad. Hasta ahora, yo diría que son muy buenos mensajes. Creo que el empleo es el mayor desafío después de la pandemia, pero cuentan con una base económica con mucho potencial. Cerraremos el periodo con un crecimiento superior al 10% y eso es un impulso para el próximo Gobierno", declaró.



Por otro lado, Hernández confesó que no cree que la presidenta electa, Xiomara Castro, esté del lado del comunismo. "Habría que esperar. Para nadie es desconocido la relación muy cercana que hay entre la candidata electa, el régimen de Nicolás Maduro y el Foro de São Paulo. En lo que estamos viendo hasta ahora yo diría que no, pero los antecedentes están ahí".