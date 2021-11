Fecha y hora confirmada para los partidos de vuelta del repechaje del torneo Apertura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El fin de semana se conocerá quiénes llegarán a las semifinales del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.



Olimpia, quien se trajo una derrota ante Marathón en el juego de ida, buscará ganar en su propia cancha el domingo 21 de noviembre a las 3:00 de la tarde en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.



Mientras que Motagua, que sacó un valioso triunfo en Danlí, jugará el sábado 20 de noviembre a las 7:10 de la noche.



Tras los resultados del jueves, Motagua se mira como el primer candidato para avanzar a la recta final del campeonato. Sin embargo, los dirigidos por Raúl Cáceres podrían sorprender al no darse por vencidos tras el desfavorable 2-1 en el Marcelo Tinoco.



Para el partido de Olimpia y Marathón, Said Martínez será el encargado de impartir justicia, mientras que en el juego de Motagua y Lobos, estará el árbitro Luis Mejía.



Por otra parte, Vida y Real España están a la expectativa de los rivales que tendrán en las semifinales del torneo Apertura.

Juegos de vuelta en el Estadio Nacional de Tegucigalpa

Sábado 20 de noviembre

Motagua vs Lobos UPNFM

Hora: 7:10 PM

Árbitro: Luis Mejía



Domingo 21 de noviembre

Olimpia vs Marathón

Hora: 3:00 PM

Árbitro: Said Martínez