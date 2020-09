Evaluna sobre llegar virgen al matrimonio: "No sabía que era tan difícil"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Evaluna Montaner Echeverry habló durante una entrevista sobre su decisión de llegar virgen al matrimonio y las críticas que ha recibido por supuestamente haber sido "obligada" por sus padres.



Fue en una plática con Luz María Doria que la cantante y actriz aseguró que llegar "pura" al altar fue algo que ella misma decidió cuando tenía 15 años y que no se arrepiente.



Asimismo, aclaró que no por haber crecido en una familia religiosa se vio obligada a "guardarse" para su esposo.



Evaluna fue consultada por Luz María: "¿Por qué era tan importante llegar virgen al matrimonio?".

Enseguida respondió: "Mucha gente cree que a mí me obligaron. No sé por qué. Me decían en tu casa siempre han crecido creyendo en Dios y por eso te obligaron. Cero. Esa fue una decisión que tomé yo y en el momento que la tomé no sabía que era tan difícil, pero me encanta haberla tomado".



De igual forma reveló que al conocer a su esposo Camilo le dio miedo. "Ahí yo dije cómo voy a decir yo esto, pero él ya se lo imaginaba y lo aceptó de la mejor manera y pues fue bellísimo", explicó.



Agregó que esta decisión hizo que su relación se hiciera extremadamente fuerte en otras cosas.

Evaluna aseguró estar disfrutando su matrimonio a plenitud y que uno de sus mayores sueños es convertirse en mamá, pero que no está trabajando mucho en eso porque está concentrada en otros proyectos.