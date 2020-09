Andrea Legarreta vence al coronavirus, pero afirma que enfrentará secuelas

CIUDAD DE MÉXICO,MÉXICO.- La presentadora de televisión, Andrea Legarreta, sorprendió a sus seguidores con la noticia de que después de un largo proceso logró vencer al covid-19.



Fue a través de su cuenta de Instagram, donde acompañado por una fotografía en la que se le volvió a ver sonriente, la mexicana dijo sentirse "especialmente agradecida".



"Hoy me siento especialmente feliz... Especialmente agradecida... Mi cambio físico y emocionalmente hablando desde hace un par de días ha sido ¡Maravilloso!, ¡Ya estoy lista para lo que venga!", comenzó la publicación.



Sin embargo, no todo fue color de rosas, ya que aseguró que los médicos le advirtieron sobre posibles secuelas, como cansancio físico, noticia que tomó con más optimismo del esperado, pues afirmó que no será nada con lo que ella no pueda luchar.

"Ya estamos libres del virus y agradecidos con Dios por cómo nos tocó vivirlo... Ya les contaré detalles de lo vivido y aprendido... Pero, ¡¡Hoy sólo quiero celebrar la vida!!, Sólo les digo que ¡¡No hay más que hoy!! ¡Valora hoy! ¡Ríe hoy! ¡Abraza lo que estás viviendo hoy! Y ponte en manos de Dios. No alimentes tus miedos, alimenta tu fe... Confía y entrégate a lo que estás pasando", finalizó la también actriz.

Diagnóstico y proceso de recuperación

Han sido dos semanas duras para Legarreta y su familia, pues a principios de septiembre ella y todos los miembros de su hogar fueron diagnosticados positivos al coronavirus, situación que los obligó a confinarse en su hogar y a comenzar un tratamiento.



Y aunque inicialmente la presentadora dijo sentir síntomas leves, en poco tiempo desarrolló una neumonía que la llevó a internarse en un hospital de la ciudad.



Pero tras un tratamiento exitoso y mucho reposo, finalmente pudo dar las buenas nuevas a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram.

