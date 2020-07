El jugador del Real Madrid Mariano da positivo por coronavirus

Mariano no se entrenó este martes con el resto de sus compañeros, que volvieron al trabajo tras unos días de descanso después de ganar la liga española. Foto: Instagram

MADRID, ESPAÑA.- El delantero del Real Madrid Mariano Díaz ha dado positivo por coronavirus, informó este martes el club merengue, que se enfrenta en algo más de una semana al Manchester City en la Liga de Campeones.



"Tras los test de COVID-19 realizados ayer (lunes) de manera individualizada a nuestra primera plantilla de fútbol por los Servicios Médicos del Real Madrid, nuestro jugador Mariano ha dado resultado positivo", precisó el club merengue en un breve parte médico.



"El jugador se encuentra en perfecto estado de salud y cumpliendo el protocolo sanitario de aislamiento en su domicilio", concluye el comunicado.



Mariano se encargó de tranquilizar sobre su estado con un vídeo en las redes sociales.



"Agradezco mucho vuestros mensajes de apoyo, estoy perfectamente, gracias a Dios mi familia y mi entorno también están genial", afirmó el delantero hispano-dominicano en su cuenta de Instagram.



"Ahora estoy confinado en casa, y espero volver pronto a la normalidad y estar pronto con mis compañeros y el equipo", añadió Mariano.



Poco antes de anunciar este positivo, una fuente del club blanco había afirmado a AFP que hay "un jugador que debe repetir la prueba el jueves porque los resultados (de las pruebas) no fueron rotundos".



"El jueves con esa prueba tendremos la confirmación", añadió sin precisar la identidad del jugador afectado.



Mariano no se entrenó este martes con el resto de sus compañeros, que volvieron al trabajo tras unos días de descanso después de ganar la liga española, con vistas al partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City el 7 de agosto.



Los merengues tendrán que remontar en la ciudad inglesa el 2-1 en contra cosechado en la ida en el Santiago Bernabéu.

Sin apenas minutos

La ausencia de Mariano Díaz debido al confinamiento al que está sometido, no debería trastocar demasiado los planes del técnico francés del Real Madrid Zinedine Zidane de cara al encuentro contra el City, ya que el jugador apenas ha entrado en los planes de 'Zizou' esta temporada.



El hispano-dominicano, que había vuelto en 2018 a Madrid tras una buena temporada en el Olympique de Lyon, apenas ha jugado 84 minutos esta temporada repartidos en siete partidos en los que ha marcado un gol y no apuntaba de entrada a ser uno de los jugadores esenciales para el encuentro de Mánchester.



El Reino Unido acaba de imponer una cuarentena de quince días para los viajeros que lleguen de España, debido a los rebrotes de covid19 en el país ibérico, aunque el Real Madrid no estará sujeto a ella debido a una exención para determinados eventos deportivos como la Champions.



España, que contabiliza oficialmente más de 28.400 muertos por la pandemia, experimenta un repunte de casos en las últimas semanas.



Estos repuntes también han trastocado la segunda división española de fútbol, donde el Fuenlabrada se encuentra confinado en un hotel de A Coruña desde el pasado día 20 tras tener que suspenderse su partido contra el Deportivo La Coruña por la aparición de varios casos positivos en su expedición.



LaLiga decidió el domingo suspender definitivamente el encuentro "por causa de fuerza mayor", a la espera de la ratificación de esta decisión por la Federación Española, y que el Elche juegue la promoción de ascenso a primera división, por la que también luchaba el Fuenlabrada.



El equipo madrileño, que tiene 26 positivos entre su personal, según el último recuento, afirmó que acataría la decisión de las instancias del fútbol español, aunque estaba dispuesto a jugar.