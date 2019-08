Neymar, una "subasta" entre Barcelona y Real Madrid

MADRID, ESPAÑA.- ¿Cerca del Barcelona o "en el horizonte" del Real Madrid? La prensa deportiva española hierve este viernes con el astro brasileño del París Saint-Germain, objeto de una "subasta" entre los dos grandes equipos de fútbol en España.



"Neymar en el horizonte", titula en portada el diario deportivo Marca, el más leído en España, que en sus páginas asegura que "el Madrid acepta que fichar a Pogba (el jugador francés del Manchester United) es imposible y el crack brasileño, ahora sí, vuelve a escena".



Marca explica que la incorporación de Pogba, considerado el gran objetivo del entrenador blanco Zinédine Zidane durante este mercado veraniego, ahora resulta muy improbable dado que este jueves cerró el mercado de fichajes en Inglaterra y el Manchester United no incorporó a ningún substituto del medio francés.



Con el fichaje frustrado de Pogba, según Marca, el Real Madrid "vuelve a recuperar el poder de decisión para un fichaje galáctico. Y la prioridad ahora es un delantero", siendo el atacante brasileño su nuevo objetivo.



El Diario As, el otro gran rotativo deportivo de Madrid, habla de "una subasta" entre el Madrid y el Barcelona para incorporar a Neymar, de 27 años, que desea abandonar el PSG después de su traspaso en 2017 del Barça al equipo francés, por 222 millones de euros, el más caro de la historia.



"El futbolista ha sido ofrecido al club blanco y ha habido conversaciones", informa AS, aunque como Marca no cita ninguna fuente.



Ambos diarios madrileños recuerdan que el PSG mantiene mejores relaciones con el Madrid que con el Barcelona.



La prensa catalana también se toma en serio el interés merengue, pero recuerda que el equipo culé sigue al acecho de la estrella brasileña.



"El Barça contraataca por Neymar", titula el diario Sport, que habla de una posible nueva oferta del club azulgrana en la que ofrecería un trueque con el atacante brasileño Philippe Coutinho.



El Barcelona "ha pedido al jugador (Neymar) que frene su marcha al Real Madrid y espere otra oferta azulgrana", asegura Sport.



Mundo Deportivo, el otro gran diario afín al Barça, asegura que "la prioridad" del atacante brasileño es volver al club azulgrana y jugar junto a sus amigos Lionel Messi y Luis Suárez.



"El delantero esperará al Barça hasta el día 20", según Mundo Deportivo. "Si entonces no ha visto ningún gesto del club catalán apostando por su fichaje, el actual '10' del PSG no descarta ninguna opción", afirma el rotativo barcelonés.