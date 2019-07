VIDEO: Militao se marea y abandona la conferencia durante su presentación con el Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid presentó este miércoles a su nuevo refuerzo en la zona baja del equipo, se trata de Éder Militao, defensa brasileño que se incorpora desde ya a la nueva plantilla de Zidane.



Durante su presentación oficial con el club merengue, Militao aseguró sentirse feliz de llegar al mejor equipo del mundo, por lo que, desde ya se pone a disposición de su DT.

Sin embargo, lo curioso de esta presentación fue que al momento de comparecer ante los periodistas en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu, Militao comenzó a marearse en plena conferencia y no dudó en decirlo.



"Me estoy mareando", repitió el defensor tras llevarse la mano a la cabeza y tener que ponerse de pie para abandonar la rueda de prensa.



Nervios o emoción, lo cierto es que el brasileño no pudo culminar de responder las interrogantes que le estaban haciendo los periodistas, pues desde que comenzó a escucharlos no dejaba de tomar sorbos de agua ante su malestar.



Aquí el video: