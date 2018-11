Kate del Castillo muestra su rostro demacrado y recibe apoyo de sus fans

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Kate del Castillo se olvidó de la perfección y los filtros que abundan en Instagram para mostrar su peor cara. La actriz mexicana incluso dejó ver lágrimas en sus ojos en una foto que refleja cansancio, frustración y tristeza, según su propia descripción.



En la instantánea, que desató avalancha de comentarios en Instagram, escribió "¿Cansancio, frustración, tristeza? ¡FELICIDAD! No siempre hay que publicar nuestros mejores momentos, los peores son los mejores. ¿Quién se atreve? OBVIO no filtros, por si le quedaba duda... sólo yo. No estamos sol@s".



Después de compartir la imagen, al natural y sin retoques, los fans no dejaron de alabarla por mostrarse tal cual es.



"Wow, gracias por hacer esta publicación. Todos pasamos desiertos", "Hermosa con ojos tristes", "Valiente. No cualquiera sube fotos naturales", son algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Se desconoce el motivo que orilló a la actriz mexicana a mostrarse en un momento que ella misma describió como "el peor". Foto cortesía Instagram @katedelcastillo