“Servir es mi pasión”: Kelly Ramírez, una hondureña con corazón solidario

Así duró un año, luego encontró empleo en un restaurante donde laboró hasta 11 horas diarias durante dos semanas y al final no le pagaron, eso la llevó a optar por hacer nacatamales para vender y así lograba pagar su renta y cubrir un poco con sus gastos y a la vez enviar dinero a sus hijos.

“Cuando llegué a España tuve la suerte de que me tenían un empleo, muy mal pagado, pero era lo que había y tenía que trabajar lo antes posible para mantener a mis cuatro hijos”, relata la joven madre.

Salir de Honduras para empezar de cero, y lejos de su familia, fue lo más difícil para la hondureña pero no tenía más alternativas. “Tuve que huir de mi país dejando todo atrás, una vida casi perfecta, allá tenía trabajo, casa, hijos, pero tuve que renunciar a mi empleo y luego de mucho tiempo de buscar trabajo y no encontrar nada me tocó tomar la dura decisión de empezar de nuevo lejos de mis hijos, de mi familia”, revela al segmento De un país llamado Honduras.

“Aquí me han pasado cosas buenas y malas, a veces sin trabajo a veces sin comer, pero los hondureños somos de mucho coraje y no nos rendimos, luchamos hasta lograr salir hacia adelante”, nos cuenta con gallardía la joven.

Al encontrarse sola en un país desconocido, y sabiendo que debía buscar algo que le ofreciera mejores oportunidades, optó por tocar puertas donde algunos de sus viejos amigos bomberiles y así fue como logró encontrar un mejor empleo.

“Actualmente trabajo en casas de bomberos amigos españoles que conocí cuando estaba todavía en Honduras”, relata. La joven confiesa que se considera afortunada de tener mucho apoyo de parte de ellos, ya que su empleo consiste en dar limpieza a viviendas de bomberos, “porque los bomberos somos amigos a nivel mundial, somos hermanos”, apunta.