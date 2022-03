Rescatan a hondureño que había sido secuestrado por traficantes de personas en México

Gutiérrez contó que en medio de su encierro solo se aferró a un cuadro de la Virgen de Guadalupe, el cual se llevó una vez que fue rescatado, pues consideró que su fe le ayudó a salir de ahí. “Le pedía que me protegiera de todo lo malo que me pudiera pasar”, dijo tras un fuerte suspiro que evitó que volviera a deshacerse en llanto.

En el lugar fueron capturados cuatro hombres que serían parte de la red de secuestradores que se hacían pasar por traficantes de personas o “coyotes” para engañar a los indocumentados.

“Soy deportado y aquí vivo, tengo dos años viviendo aquí. No he secuestrado a nadie, yo no sé de qué están hablando”, dijo uno de ellos, que tenía su cuerpo lleno de tatuajes no especificados.

