$!“Ayúdame a saber la verdad”: Madre de Enoc Chinchilla pide a gobierno de Xiomara Castro encuentre a su hijo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dos años después del desaparecimiento de su hijo Enoc Chinchilla, su mamá, Karen Chinchilla, sigue agotando todas las instancias posibles con la ilusión de encontrar al menor y está vez solicitó ayuda al nuevo gobierno de Xiomara Castro.

Karen Chinchilla, en una página creada para la búsqueda de su vástago, publicó un sensible mensaje suplicando ayuda a Dios y a Xiomara Castro, presidenta de Honduras.



VEA: Investigan red consular por cobros ilegales a hondureños

“Dios tú que todo lo ves y sabes que me han hecho una injusticia, te pido que toques el corazón del nuevo gobierno y las personas correspondiente para que yo pueda saber de mi tesoro, regalo padre que tú me has dado, el cual me han arrebatado con tanta maldad. Ayúdame a saber la verdad”, posteó Chinchilla.

En la publicación se colocaron pancartas con fotos de Enoc junto a su mamá con el mensaje: “Exigimos al Gobierno de Honduras cumplir con su obligación de encontrar a Enoc”.



ADEMÁS: Sentencian a dos años de prisión a hondureño por colaborar con secuestradores en México