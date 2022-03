Imploran ayuda para repatriar a hondureño que sufrió derrame cerebral en Italia

Por otro lado, su madre, Bertilda Valladares , de 76 años, se encuentra desesperada, pues teme que la condición médica de Denis Aarón empeore. Su angustia crece porque ha vivido en carne propia el dolor de perder a un hijo a kilómetros de distancia y no poder volver a verlo o abrazarlo.

Actualmente es atendido por una prima que radica en ese país europeo, sin embargo, al requerir de cuidados especializados y permanentes la situación es difícil. Sumado a esto, ella no tiene las condiciones para atenderlo y al no ser un ciudadano italiano el acceso a beneficios médicos es precario.

El HERALDO conoció que en 2016, doña Bertilda perdió a otro de sus hijos, quien también había emigrado hacia Italia y murió tras sufrir complicaciones por la diabetes. Tres meses más tarde fue cuando pudieron repatriar sus restos y darle sepultura, pero aquel abrazo, beso y cuidados que solo una madre da se quedaron pausados en su pecho.

“Se encuentra en un estado muy delicado, llora todos los días, sufre una depresión silenciosa y desesperada... pregunta por su hijo, está dispuesta a cuidarlo, pero no trabaja. No tienen ninguna fuente de ingresos”, lamentó Carmen Ortiz, una prima de Denis Aarón, sobre el estado de la mujer de avanzada edad.

Es por eso que hoy, la acongojada madre pide a las autoridades hondureñas y a las personas de buen corazón para que le ayuden a repatriar a su hijo con vida, pues tiene la fe que con sus cuidados él podrá tener una pronta recuperación y una mejor calidad de vida.

“Mi mamá no pudo ver a mi otro hermano y volverle a traer a otro hijo en un cajón no es fácil... entonces mi mamá está desesperada para traerlo y hacernos cargo de él. Ella no percibe ninguna jubilación, ni nada, pero aquí nosotros veremos cómo nos arreglamos. Lo importantes es estar juntos”, dijo con su voz conmovida Marvin Dubal Cruz Valladares, un tercer hijo de la señora, quien se quedó en Honduras para cuidar de ella y que habló con este rotativo para narrar la angustia que viven.

