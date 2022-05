Migrante hondureño que perdió a esposa e hijo en naufragio en Veracruz: “Buscábamos un mejor futuro en Estados Unidos”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La familia Medina Padilla salió de Honduras huyendo de la violencia con rumbo a Estados Unidos con la finalidad de encontrar un mejor futuro en Estados Unidos.

Pero este anhelo se convirtió en una tragedia al naufragar la embarcación en la que se trasladaban en Veracruz, México.

“Intentamos salir adelante, vivíamos en la Rivera Hernández pero atrás de mi casa ocurrió una masacre y mi niño quedó traumado, luego pasamos el sufrimiento de las inundaciones por Eta y Iota, por lo que buscábamos un mejor futuro en Estados Unidos”, expresó Óscar Medina, quien es un sobreviviente del naufragio ocurrido en México.

El hondureño relató que después de las inundaciones perdieron todo lo que tenían, por lo que con su esposa Tanya Lizeth Padilla Oviedo, quien estaba embarazada de seis meses y su hijo Óscar Zaid Medina (de tres años), soñaban con una mejor vida.

Aseguró que en Tabasco un grupo de 18 personas abordaron las dos lanchas, primero subieron a su esposa y a su hijo en la lancha donde iban 11 personas y a él lo mandaron en la segunda lancha, por lo que en ese momento perdió comunicación con su familia.

“Nos obligaron a agacharnos, pero el oleaje estaba muy alto, yo me di cuenta que algo pasaba porque el lanchero recibió una llamada y se puso nervioso. Mi esposa no sabía nadar, me imagino se desesperó por salvar a nuestro hijo y no pudo salir adelante”, manifestó

“El momento trágico fue cuando llegamos a tierra firme y nos dieron la mala noticia, yo como pude caminé por siete horas y fue hasta la mañana del martes que apareció mi hijo y un kilómetro adelante apareció el cuerpo de mi esposa.

Esto no se lo deseo a nadie, mi esposa iba con toda la fe de que nuestra bebé iba a nacer en Estados Unidos, yo le prometí a mi hijito que lo llevaría a Disney World, él quería ver a Mickey Mouse”, lamentó.

Con apoyo de amistades y familia, Óscar Medina ha hecho las diligencias para en el menor tiempo posible repatriar a Honduras el cadáver de su esposa embarazada y de su hijo.

María Elsa Argueta es la madre de Óscar Alexander Argueta (de 36 años), otro de los seis hondureños que fallecieron en el naufragio.

Doña María aseguró que le rogó a su hijo para que no se fuera y que no dejara solos a sus hijos y a ella, sin embargo le aseguró que no pasaría nada.

“El domingo fue la última vez que escuché la voz de mi hijo, sin imaginarme que sería la última llamada, ahora estamos devastados porque deja a sus niños, es una tristeza enorme que no me imaginé pasar, sabemos de los riesgos, pero nunca nos imaginamos que pasaría eso”.

Óscar partió de Honduras el 4 de mayo junto a dos primos en busca del tan anhelado “sueño americano” ya que temía vivir en este país por la inseguridad, había trabajado como cobrador y le daba miedo debido a la alta criminalidad, por lo que pensó que en el país del norte tendría un mejor futuro para él y su familia.

