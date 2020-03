Cancillería se llama al silencio ante el clamor de Samantha

Redacción

HUBEI, CHINA.-La estudiante está confinada en su habitación en un edificio de la universidad de Three Gorges, en la ciudad de Yichang, Hubei, China. Esta ciudad está a un par de horas de Wuhan, la ciudad epicentro del coronavirus.

Sobre el particular, EL HERALDO buscó una reacción del canciller Lisandro Rosales, sin embargo, no se obtuvo respuesta a los mensajes de WhatsApp ni a las llamadas que se le realizaron.

Asimismo, la vicecanciller Nelly Jerez no respondió los mensajes de WhatsApp ni las llamadas que se le hicieron.

El miércoles, Samantha contó a EL HERALDO: “Creía que me iban ayudar... lo tuve bien claro desde el principio que hay personas que solo se llenan la boca con promesas y esperanzas y estas no son cumplidas”. La muchacha está desesperada porque ve que sus demás compañeros de otras nacionalidades sí pueden salir de China y cada día el edificio se va quedando vacío.

Samantha, quien estudia Química y Farmacia, anhela retornar a su país natal, pero el trato que le han dado la ha decepcionado. Ante el apoyo que le ha dado el gobierno de China, ella manifestó: “A pesar que no tengo beca y mi familia paga, me han dado todo lo que Honduras jamás me dio y entendí que Honduras no me merece...”. Agregó que China le ha hecho sentir que pertenece más a ese país que a Honduras.

Las autoridades de Cancillería han informado anteriormente que se hacían acercamientos con Emiratos Árabes Unidos para lograr sacar a Samantha, ya que con China no hay relaciones diplomáticas.

Ya han hecho negociaciones también con Nepal, Japón y Colombia, pero con ninguno de esos país se ha concretado algo. Por su parte, Peggy Brooks, tía de Samantha, dijo a EL HERALDO: “Ya descubrí por qué nadie quiere traer a mi sobrina y es que aquí la quieren traer, pero de jalón y a esas mujeres ni les importa, ella ya va tener dos meses de estar encerrada allí”.

Agregó que su sobrina de tanto que ha llorado que ya no tiene lágrimas y que no le desea eso ni a su peor enemiga. “Ella se siente algo deprimida, entonces, cuando uno le toca el tema, ella dice que no quiere hablar de eso porque le molesta la cabeza y que solo pesadillas tiene”, comentó Brooks.

