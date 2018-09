En espera de repatriación los primeros 66 menores migrantes aislados en Estados Unidos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La separación de sus padres los marcó de por vida y a pesar de haber enfrentado a un juez para manifestarle que desean regresar a Honduras, siguen en los refugios de menores migrantes en Estados Unidos.



Esa es la triste realidad que enfrentan al menos 66 menores de edad hondureños que se encuentran recluidos en los 17 albergues que están en las inmediaciones de McAllen, Texas y que aguardan por una inmediata repatriación.



Los menores connacionales fueron separados de sus padres durante la aplicación de la política migratoria Tolerancia Cero que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y que luego fue cancelada ante las presiones de la comunidad internacional por el daño causado a los menores.

Ana Bulnes, cónsul de Honduras en McAllen, Texas, explicó a EL HERALDO que los menores están en excelente condición bajo el constante monitoreo de las autoridades hondureñas.

Detalló que los 66 menores son parte de los más de 600 niños hondureños que fueron separados de sus progenitores durante la política Tolerancia Cero.



Afirmó que estos niños enfrentaron un proceso legal ante un juez en el cual declararon que deseaban regresar a Honduras con sus padres por lo que se les otorgó el retorno voluntario inmediato, pero esto no se ha cumplido a pesar de que ya pasó más de un mes y siguen aislados en los refugios.



Se conoció que esto se debe a que los tratados que Honduras tiene con Estados Unidos impiden que los menores puedan regresar al país en vuelos donde viajan migrantes adultos.



Esto obliga a la planificación de un vuelo exclusivo para retornar al país a los menores, pero aún no está listo y no hay quien agilice el proceso mientras estos niños claman por estar junto a sus padres.

EL HERALDO buscó la versión de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras y se explicó que el proceso de retorno de estos niños depende de las autoridades de Estados Unidos y resta esperar.



Mientras esto ocurre, los pequeños deben enfrentar un aislamiento obligado en los albergues con el riesgo de afectar aún más su situación emocional.

EL HERALDO reveló que a la semana entran a los refugios en Estados Unidos un promedio de 150 niños que han sido capturados por las autoridades de aquel país.



De igual manera, la Patrulla de Frontera de Estados Unidos informó que en los últimos diez meses han sido capturados 28,000 familias hondure?as, una cifra realmente preocupante.

La primera dama Ana García, quien dirige la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, explicó que en lo que va del presente año se registran 46,966 hondureños deportados, de los cuales 27,359 han sido retornados desde México y 18,309 de los Estados Unidos, de los cuales el 75 por ciento son hombres que oscilan entre los 18 a los 50 años de edad.

De Estados Unidos depende la pronta repatriación de 66 niños hondureños listos para ser retornados a Honduras.





Agregó que un 12.5 por ciento son menores no acompañados y el restante 12.5 por ciento son mujeres; por lo tanto, es a estos segmentos que deben ir dirigidos los programas de inclusión y ayuda.



“Debemos enfocar los esfuerzos para generar más trabajo conjunto aquí en Honduras para generar esas oportunidades económicas que nuestra población requiere”, manifestó García.

“Nosotros ya lo hemos identificado -prosiguió- y estamos haciendo nuestra parte a través de muchos de los programas de Gobierno, aunque reconocemos que falta mucho más por hacer”, dijo.