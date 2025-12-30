Wilfredo Ponce es declarado alcalde electo de Valle de Ángeles

Con 5,496 sufragios, resultado que le otorgó el triunfo en la contienda del turístico municipio, se alzó con el nombramiento oficial por parte del CNE

    Ponce fue declarado alcalde tras finalizar el escrutinio definitivo en el municipio.
  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 08:53

Tegucigalpa, Honduras.— El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Wilfredo Ponce Ponce como el alcalde oficialmente electo de Valle de Ángeles en Francisco Morazán, candidato del Partido Nacional.

De acuerdo con la resolución del ente electoral, el aspirante nacionalista alcanzó 5,496 sufragios, resultado que le otorgó el triunfo en la contienda del turístico municipio frente a los demás partidos participantes.

El CNE señaló que la declaratoria se realizó conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Electoral, tras finalizar el escrutinio definitivo en el municipio.

Con esta decisión, queda firme la elección de las nuevas autoridades municipales de Valle de Ángeles, quienes asumirán funciones en la fecha establecida por la normativa vigente.

