“¡Volverás, te amo!”: Ana García despide a JOH con emotivo video

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con imágenes del día en que contrajeron matrimonio, el crecimiento de sus hijos, momentos con sus nietas y madre, hasta sus mejores recuerdos al frente del Ejecutivo, la ex primera dama, Ana García de Hernández, despidió este jueves a quien se erigió como el dos veces presidente de Honduras.

Fue por medio de sus redes sociales que la esposa de Juan Orlando Hernández compartió un emotivo video de exactamente 40 segundos donde deja ver una serie de fotografías familiares en las que aparece el ahora extraditable.

El ‘reel’ estuvo acompañado de una sentida melodía en la que García develó su tristeza por la ausencia física de Hernández Alvarado en su hogar tras 66 días de permanecer bajo custodia policial en el Comando de Fuerzas Especiales (Los Cobras).

“Confieso que me haces tanta falta para decirme ‘todo va a estar bien’, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser -es una mezcla que me agarra el alma- y rompe en cada esquina de mi ser... y cómo no, si eras mi todo”, sonó como fondo del corto clip.

Además, unas afectivas palabras sirvieron para marcar la grabación que rápidamente se viralizó en las redes sociales, desatando mensajes de apoyo y otros más en contra de Hernández Alvarado.

“¡VOLVERÁS Juan Orlando Hernández!”, escribió la ex primera dama.

Seguidamente, añadió: “Esa es mi fe y mi declaración. ¡Nunca estarás solo, estamos contigo. Te esperamos en casa! ¡Te AMO! #JUSTICIA #VOLVERÁ #OREMOS”.

