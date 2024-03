Vicecanciller espera que no haya injerencia en elecciones de Venezuela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Venezuela tiene planificado realizar elecciones presidenciales este 28 de julio, comicios donde María Corina Machado no pudo inscribir su candidatura y ser la contendiente de Nicolás Maduro.

Machado fue vetada a raíz de una medida de inhabilitación para ocupar cargos públicos que le impuso la Contraloría General de la República, por tal razón le cedió la candidatura a la historiadora Corina Yoris.

Sobre el particular, el vicecanciller hondureño de Política Exterior, Gerardo Torres, opinó que “a mí no me gusta hacer valoraciones de otros países, solamente puedo decir y con base a la información que tengo que hay diferentes mecanismos de observación y seguimiento electoral”.

A criterio del diplomático es bueno que haya acompañamiento internacional en las elecciones de Venezuela, pero sin injerencia.