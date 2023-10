Unos 42,000 maestros no están afiliados al Seguro Social

Los maestros que no están afiliados a la seguridad social son de las zonas rurales del país; donde el IHSS no tiene cobertura, según indicó Fonseca.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De los más de 65,000 docentes activos en el sistema educativo público del país, hay unos 42,000 que no cuentan con los beneficios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) , denunció el presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial (Colprosumah ) , Luis Daniel Fonseca.

“Desde el año pasado hemos exigido que los afilien y lo que nos hablan las autoridades del Seguro es de la cobertura; que el IHSS no tiene cobertura en algunos municipios y al no tener cobertura ellos no pueden afiliar a docentes de esas zonas”, explicó.

Esos 42,000 profesores que no tienen acceso a la protección social se suman a los más de 19,000 docentes pensionados y jubilados que no cuentan con el servicio de salud del IHSS.

Fonseca enfatizó en la necesidad de incluir a los docentes en las reformas a la Ley de Protección Social y asegurar que todos, activos, jubilados o pensionados, formen parte del Seguro Social.