Honduras espera acumulados de 100 milímetros por sistema de baja presión

7

Para las demás regiones del país se presentarán lluvias leves, intermitentes, con cielo nublado, y en algunos lugares se esperan lluvias leves y moderadas, agregó el experto.

8

La cantidad de lluvia que estaría cayendo en el territorio podría provocar varias incidencias, como inundación o desbordamiento de los ríos que nacen en el norte, dejando afectaciones en la parte baja de los valles, afirmó Argeñal.

9

Ante eso, el director de Cenaos señaló a la población que se mantenga informada, pero por fuentes oficiales. “El hecho de que no sea huracán no dice que no va a llover, y los montos de lluvia que se están pronosticando están hablando de una cantidad que es importante; 100 milímetros es una cantidad a considerar”, enfatizó.